Mulher vai buscar marido em bar e acaba agredida em Anápolis

Todos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis

Augusto Araújo - 22 de março de 2026

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar (PM).(Foto: Reprodução)

Uma confusão em um bar terminou em agressão e encaminhamento à delegacia na noite deste sábado (21), em Anápolis.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a situação ocorreu em um estabelecimento localizado no Setor Industrial Munir Calixto. A confusão teria começado quando uma mulher foi até o local para buscar o marido.

No entanto, ao chegar ao bar, houve um desentendimento entre ela e outras pessoas presentes, o que acabou evoluindo para agressões físicas.

Durante a briga, a mulher sofreu lesões na cabeça. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, identificou os envolvidos na ocorrência.

Todos foram encaminhados ao plantão policial para os procedimentos cabíveis.

O caso deve ser analisado pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias da confusão e eventuais responsabilidades.

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