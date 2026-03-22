Mulher vai buscar marido em bar e acaba agredida em Anápolis
Todos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis
Uma confusão em um bar terminou em agressão e encaminhamento à delegacia na noite deste sábado (21), em Anápolis.
Segundo informações apuradas pela reportagem, a situação ocorreu em um estabelecimento localizado no Setor Industrial Munir Calixto. A confusão teria começado quando uma mulher foi até o local para buscar o marido.
No entanto, ao chegar ao bar, houve um desentendimento entre ela e outras pessoas presentes, o que acabou evoluindo para agressões físicas.
Durante a briga, a mulher sofreu lesões na cabeça. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, identificou os envolvidos na ocorrência.
Todos foram encaminhados ao plantão policial para os procedimentos cabíveis.
O caso deve ser analisado pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias da confusão e eventuais responsabilidades.
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