“Não-binário/neutro”: sentença em Goiânia inova ao reconhecer identidade de gênero no registro civil

Magistrado destacou que imutabilidade do nome admite exceções quando direitos fundamentais de cidadania estão em jogo

Davi Galvão - 28 de março de 2026

Decisão foi marco para comunidade não-binária. (Foto: Reprodução)

Uma pessoa trans não binária obteve na Justiça de Goiânia o direito de retificar seu registro civil para incluir o gênero “não-binário/neutro” e alterar seu prenome na certidão de nascimento.

A sentença, proferida pelo juiz William Fabian, estabelece que o Estado deve respeitar a identidade de gênero como um componente essencial da personalidade individual.

A decisão judicial fundamenta-se no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que desobriga a realização de cirurgias de transgenitalização ou a apresentação de laudos médicos para a modificação de documentos oficiais.

O magistrado destacou que, embora o nome seja geralmente imutável para fins de segurança jurídica, o ordenamento admite exceções quando direitos fundamentais estão em pauta.

Para a advogada Chyntia Barcellos, a sentença representa um marco de cidadania. Segundo ela, trata-se de uma medida que garante “dignidade, respeito e adequação dos documentos oficiais à forma como a pessoa se reconhece e vive em sociedade”.

A especialista reforça que a decisão possui um forte impacto jurídico ao validar expressamente a identidade não binária no registro civil.

Além de autorizar a mudança no cartório de origem, o juiz determinou a comunicação imediata à Justiça Eleitoral para a atualização dos dados cadastrais do requerente para que se adequassem a autodeclaração de não-binário.

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