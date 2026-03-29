Conheça a ponte invertida entre SC e PR, criada pela Petrobras, que virou ponto turístico curioso e atrai visitantes de todo o Brasil

Um destino diferente que surpreende logo no primeiro olhar

Daniella Bruno - 29 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/ YouTube/Luiz Cinegrafista TV)

Viajar hoje vai muito além de conhecer pontos turísticos tradicionais. Cada vez mais, pessoas buscam experiências diferentes, cenários inusitados e lugares que fogem completamente do óbvio. Esse novo comportamento transforma o turismo e valoriza destinos únicos.

Além disso, as redes sociais aceleram esse movimento. Locais pouco conhecidos ganham visibilidade rapidamente e passam a atrair visitantes justamente por sua originalidade. Assim, o que antes era desconhecido se transforma em tendência.

Ao mesmo tempo, o turismo de aventura cresce de forma significativa. Estradas de terra, locais isolados e paisagens naturais chamam a atenção de quem quer sair da rotina e viver algo diferente.

Nesse contexto, estruturas que antes tinham apenas função técnica passam a despertar curiosidade e interesse. E foi exatamente isso que aconteceu com uma ponte que hoje atrai visitantes de todo o país.

Como funciona essa atração na prática

A chamada “Ponte Invertida”, também conhecida como Ponte da Petrobras, ganhou destaque nas redes sociais e se consolidou como um destino turístico inusitado no Sul do Brasil. Mesmo com uma função industrial, ela chama atenção pelo visual único.

A estrutura atravessa o Rio Iguaçu e conecta Bituruna (PR) a Porto União (SC). O acesso acontece por estradas de terra, o que atrai ciclistas, motociclistas e aventureiros com veículos 4×4. Além disso, a região cercada por mata nativa reforça a experiência de imersão na natureza.

Por que a ponte é chamada de “invertida”

A ponte chama atenção principalmente por sua estrutura fora do padrão. Diferente das construções tradicionais, ela posiciona as vigas de sustentação abaixo da pista.

Por isso, quem observa a estrutura tem a impressão de que ela foi construída de cabeça para baixo. Esse efeito visual impacta imediatamente e desperta curiosidade.

Na prática, a engenharia classifica esse modelo como ponte de treliça tipo deck, em que o tráfego ocorre na parte superior da estrutura. Ainda assim, esse formato é raro no Brasil, o que aumenta o interesse do público.

Como a ponte virou atração turística

A Petrobras finalizou a construção da ponte em 2009 com um objetivo claro: dar suporte ao Gasoduto Brasil-Bolívia (Gasbol). A estrutura permite o acesso de técnicos e veículos de manutenção aos dutos que cruzam a região.

No entanto, o cenário mudou com o tempo. O visual marcante da ponte, combinado com a paisagem do Rio Iguaçu, começou a atrair visitantes. Assim, o que era apenas uma via de serviço se transformou em ponto turístico.

Além disso, o local ganhou força nas redes sociais por ser altamente “instagramável”. Ao mesmo tempo, o acesso mais difícil reforça o caráter de aventura, tornando o passeio ainda mais atrativo.

Vale destacar que não há pedágio, já que a ponte é uma via de serviço. Ainda assim, os visitantes precisam redobrar a atenção, pois o local continua em uso técnico. Além disso, como não há infraestrutura turística próxima, é essencial planejar a visita.

A ponte invertida prova que até uma estrutura funcional pode se transformar em atração turística. O local une engenharia, natureza e aventura em uma experiência única.

Assim, quem busca sair do comum encontra nesse destino uma oportunidade de explorar algo realmente diferente.

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