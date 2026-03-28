Essa cidade no interior de Goiás é maior que muitos países da Europa e possui lago artificial com maior volume de água do Brasil

Município se destaca pela dimensão territorial e relevância hídrica no cenário nacional

Lara Duarte - 28 de março de 2026

Vista aérea do Lago Serra da Mesa, em Niquelândia. (Foto: Captura de Tela/YouTube/Canal Victor Andrade)

Niquelândia, localizada no Norte de Goiás, reúne características que chamam atenção até em comparação internacional.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município possui 9.846,293 km² de área territorial, sendo o maior do estado em extensão.

Esse tamanho coloca a cidade à frente de vários países da Europa.

O território supera, por exemplo, Chipre, que tem cerca de 9.251 km², e é significativamente maior que Luxemburgo, com 2.586 km².

Também ultrapassa com folga microestados como Andorra, Malta, Liechtenstein, San Marino e Mônaco.

Apesar da dimensão, a população é relativamente pequena. O Censo 2022 aponta cerca de 35 mil habitantes, o que resulta em baixa densidade demográfica e contribui para a preservação de áreas naturais e paisagens amplas ao longo do município.

Outro destaque importante está na ligação com o Lago Serra da Mesa, formado pela usina hidrelétrica homônima.

O reservatório é reconhecido como o maior do Brasil em volume de água, com capacidade de aproximadamente 54,4 bilhões de metros cúbicos. A área alagada ultrapassa 1.700 km², reforçando a grandiosidade da estrutura.

Além da relevância energética, o lago também impulsiona o turismo regional.

A região tem atraído visitantes interessados em pesca esportiva, esportes náuticos e contato com a natureza, consolidando Niquelândia como um destino em crescimento no interior goiano.

Para quem deseja visitar, o acesso a Niquelândia é feito principalmente por rodovias.

Saindo de Goiânia, o trajeto tem cerca de 300 km, com percurso pela GO-080 até Barro Alto e, em seguida, pela GO-237 até o município. A viagem dura, em média, de quatro a cinco horas de carro.

Também é possível chegar a partir de Brasília, com distância aproximada de 280 km, utilizando a BR-010 e conexões estaduais, o que facilita o acesso para turistas de diferentes regiões.

Com território comparável ao de países e um dos maiores reservatórios do país em seu entorno, Niquelândia se destaca como uma das cidades mais singulares de Goiás, unindo escala territorial, recursos naturais e potencial turístico em um único cenário.

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