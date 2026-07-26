A galinha mais cara do mundo custa até R$ 33 mil, tem penas, bico, ossos e carne totalmente pretos, põe só 80 ovos por ano e cada ovo custa mais de R$ 75

Ave rara chama atenção pela aparência incomum e alcança valores elevados entre criadores, embora os preços variem conforme origem e pureza genética

(Foto: Reprodução/Globo Rural)

Algumas raças de galinha ganham valor pela capacidade de produzir carne ou ovos. Outras, no entanto, despertam o interesse de colecionadores por características genéticas difíceis de encontrar.

Uma ave originária da Indonésia pertence ao segundo grupo. Além da plumagem escura, ela apresenta pigmentação intensa em diferentes partes do corpo e uma produção de ovos bem menor que a das linhagens comerciais.

Uma característica genética rara explica a aparência

A coloração não se limita às penas. Bico, crista, pele, músculos, órgãos internos e ossos também apresentam tons que variam entre o preto e o cinza muito escuro.

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Essa aparência ocorre devido à fibromelanose. A condição genética provoca uma distribuição elevada de melanina pelos tecidos do animal.

Apesar de algumas publicações afirmarem que até o sangue seria preto, essa informação não procede. O sangue continua vermelho, embora os tecidos ao redor apresentem pigmentação escura.

Ave não foi desenvolvida para produzir muitos ovos

Enquanto galinhas poedeiras comerciais podem produzir centenas de ovos por ano, essa raça apresenta um rendimento bem menor.

As estimativas variam conforme a linhagem, a alimentação e as condições de criação. Criadores especializados apontam uma produção aproximada de 80 a 120 ovos por ano.

Além disso, as galinhas podem alternar períodos de postura com pausas prolongadas. Por isso, a criação costuma priorizar a preservação genética e o mercado ornamental, e não a produção comercial de ovos.

Qual é a galinha que tem carne e ossos pretos

A ave é a Ayam Cemani, raça originária da ilha de Java, na Indonésia. Em indonésio, “ayam” significa galinha, enquanto “cemani” faz referência à coloração profundamente escura.

A aparência uniforme transformou a raça em uma das mais desejadas entre criadores de aves exóticas. Por esse motivo, algumas publicações internacionais passaram a chamá-la de “Lamborghini das galinhas”.

Os exemplares considerados mais próximos do padrão apresentam penas, pele, língua, crista, barbela e pernas escuras. No entanto, a intensidade da pigmentação pode variar entre os animais.

Uma galinha pode realmente custar R$ 33 mil?

Os valores divulgados no mercado internacional variam bastante. Idade, procedência, documentação, qualidade genética e reputação do criador influenciam diretamente o preço.

Algumas reportagens citam exemplares vendidos por cerca de US$ 5 mil a US$ 6 mil. Dependendo da cotação utilizada, esse preço pode se aproximar ou superar R$ 30 mil. Entretanto, esses valores representam aves excepcionais e não funcionam como preço fixo para toda a raça.

Pintinhos e animais sem seleção rigorosa costumam custar muito menos. Já casais reprodutores com genética valorizada podem alcançar cifras mais altas entre colecionadores.

Portanto, a classificação como “galinha mais cara do mundo” aparece principalmente em conteúdos sobre raças ornamentais. O mercado não possui uma tabela oficial ou um preço único.

Os ovos também são pretos?

Apesar da aparência da ave, os ovos não apresentam casca preta. Normalmente, eles possuem tonalidade creme, bege-clara ou levemente rosada.

O mito dos ovos escuros surgiu por associação com a pigmentação do corpo. No entanto, a fibromelanose não modifica a casca da mesma forma.

O preço dos ovos férteis pode ficar elevado devido à raridade e ao interesse na reprodução. Lojas especializadas anunciam pacotes por valores que, divididos pela quantidade, podem superar o equivalente a R$ 75 por unidade.

Ainda assim, o custo muda conforme o país, o criador, o frete e a garantia de procedência. Além disso, a compra de um ovo fértil não garante o nascimento de um pintinho.

Carne escura não significa sabor completamente diferente

A pigmentação também alcança músculos e outros tecidos. Por isso, a carne apresenta uma aparência diferente daquela encontrada nos frangos vendidos em supermercados.

Entretanto, a cor não transforma o animal em outra espécie nem indica, por si só, um sabor extraordinário. Alimentação, idade, criação e forma de preparo influenciam mais diretamente as características da carne.

Na Indonésia, a Ayam Cemani também mantém importância cultural e aparece associada a tradições locais. Fora do país, porém, criadores valorizam principalmente a raridade e a aparência.

Assim, os altos preços não estão ligados à quantidade de carne ou de ovos. O valor vem da genética incomum, da dificuldade de encontrar exemplares dentro do padrão e do interesse de colecionadores.

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