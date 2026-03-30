Nova esperança para o fígado: vitamina pode proteger o órgão e ajudar na prevenção da esteato-hepatite
Estudos apontam que a vitamina E atua como antioxidante e pode reduzir danos no fígado, especialmente em casos de gordura hepática
Uma nova perspectiva no cuidado com o fígado tem chamado atenção da comunidade científica.
Pesquisas recentes indicam que uma vitamina bastante conhecida pode desempenhar papel importante na proteção do órgão e na prevenção da esteato-hepatite, condição associada ao acúmulo de gordura no fígado.
De acordo com informações divulgadas por especialistas e entidades médicas, a vitamina E surge como um dos principais nutrientes estudados nesse contexto.
A substância apresenta ação antioxidante e pode ajudar a reduzir inflamações que afetam as células hepáticas .
Vitamina E e seus efeitos no fígado
A vitamina E, também chamada de tocoferol, atua diretamente no combate aos radicais livres. Dessa forma, ela protege as células do fígado contra danos oxidativos.
Além disso, estudos apontam que a suplementação pode contribuir para reduzir a fibrose hepática em pacientes com esteato-hepatite não alcoólica (NASH). Em pesquisas com milhares de participantes, o uso controlado da vitamina esteve associado a melhorias na função do fígado .
Por isso, especialistas consideram a vitamina E uma aliada importante no tratamento complementar da doença.
Como a vitamina ajuda na prevenção
A ação da vitamina E ocorre principalmente na redução da inflamação e do estresse oxidativo, dois fatores centrais na progressão do fígado gorduroso.
Assim, ao controlar esses processos, o nutriente pode retardar o avanço da doença e contribuir para preservar a saúde hepática.
Além disso, a vitamina E é encontrada em alimentos como nozes, sementes e óleos vegetais, o que facilita sua inclusão na rotina alimentar.
Outros nutrientes que também ajudam
Além da vitamina E, a vitamina D também tem despertado interesse entre pesquisadores. Estudos indicam que baixos níveis desse nutriente estão associados ao aumento do risco de gordura no fígado.
A vitamina D ajuda a reduzir a inflamação e o acúmulo de gordura nas células hepáticas. O organismo obtém esse nutriente por meio da exposição ao sol e do consumo de alimentos específicos, como peixes gordurosos e produtos fortificados .
Importância do acompanhamento médico
Apesar dos resultados promissores, especialistas reforçam que a suplementação de vitaminas deve ocorrer com orientação médica.
Além disso, o tratamento da esteato-hepatite envolve mudanças no estilo de vida, como alimentação equilibrada, controle de peso e acompanhamento regular da saúde do fígado.
Assim, a combinação entre nutrição adequada e acompanhamento clínico aumenta as chances de prevenção e controle da doença.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!