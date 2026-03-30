Nova esperança para o fígado: vitamina pode proteger o órgão e ajudar na prevenção da esteato-hepatite

Estudos apontam que a vitamina E atua como antioxidante e pode reduzir danos no fígado, especialmente em casos de gordura hepática

Gabriel Yuri Souto - 30 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Uma nova perspectiva no cuidado com o fígado tem chamado atenção da comunidade científica.

Pesquisas recentes indicam que uma vitamina bastante conhecida pode desempenhar papel importante na proteção do órgão e na prevenção da esteato-hepatite, condição associada ao acúmulo de gordura no fígado.

De acordo com informações divulgadas por especialistas e entidades médicas, a vitamina E surge como um dos principais nutrientes estudados nesse contexto.

A substância apresenta ação antioxidante e pode ajudar a reduzir inflamações que afetam as células hepáticas .

Vitamina E e seus efeitos no fígado

A vitamina E, também chamada de tocoferol, atua diretamente no combate aos radicais livres. Dessa forma, ela protege as células do fígado contra danos oxidativos.

Além disso, estudos apontam que a suplementação pode contribuir para reduzir a fibrose hepática em pacientes com esteato-hepatite não alcoólica (NASH). Em pesquisas com milhares de participantes, o uso controlado da vitamina esteve associado a melhorias na função do fígado .

Por isso, especialistas consideram a vitamina E uma aliada importante no tratamento complementar da doença.

Como a vitamina ajuda na prevenção

A ação da vitamina E ocorre principalmente na redução da inflamação e do estresse oxidativo, dois fatores centrais na progressão do fígado gorduroso.

Assim, ao controlar esses processos, o nutriente pode retardar o avanço da doença e contribuir para preservar a saúde hepática.

Além disso, a vitamina E é encontrada em alimentos como nozes, sementes e óleos vegetais, o que facilita sua inclusão na rotina alimentar.

Outros nutrientes que também ajudam

Além da vitamina E, a vitamina D também tem despertado interesse entre pesquisadores. Estudos indicam que baixos níveis desse nutriente estão associados ao aumento do risco de gordura no fígado.

A vitamina D ajuda a reduzir a inflamação e o acúmulo de gordura nas células hepáticas. O organismo obtém esse nutriente por meio da exposição ao sol e do consumo de alimentos específicos, como peixes gordurosos e produtos fortificados .

Importância do acompanhamento médico

Apesar dos resultados promissores, especialistas reforçam que a suplementação de vitaminas deve ocorrer com orientação médica.

Além disso, o tratamento da esteato-hepatite envolve mudanças no estilo de vida, como alimentação equilibrada, controle de peso e acompanhamento regular da saúde do fígado.

Assim, a combinação entre nutrição adequada e acompanhamento clínico aumenta as chances de prevenção e controle da doença.

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