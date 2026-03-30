Novo imposto sobre aluguel: brasileiros podem ter que pagar mais para morar de aluguel

Nova tributação do aluguel pode elevar custos e exige adaptação de quem investe em imóveis por temporada

Gabriel Dias - 30 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A reforma tributária que entra em vigor em 2026 promete mudar significativamente o cenário para quem investe em aluguel por temporada no Brasil.

Com as novas regras, a atividade passa a ser tratada como prestação de serviço em determinados contextos, o que pode elevar a carga de impostos e exigir maior organização por parte dos proprietários.

A principal mudança está na forma de tributação. Antes enquadrado estritamente como rendimento imobiliário, o aluguel de curto prazo agora poderá ser considerado uma atividade econômica estruturada.

Com isso, passam a incidir tributos como o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), elevando a carga tributária para uma alíquota estimada entre 26,5% e 28% sobre a receita, dependendo da regulamentação final.

Nova regra exige mais controle financeiro

A alteração impacta principalmente quem aluga imóveis por períodos inferiores a 90 dias, o chamado aluguel por temporada. Nesse novo cenário, não basta mais administrar o imóvel de forma simples.

Será necessário adotar um planejamento tributário mais rigoroso, com controle detalhado das receitas e das despesas dedutíveis.

Além disso, a exigência de emissão de documentos fiscais e registros mais precisos se torna fundamental para evitar penalidades.

A profissionalização da atividade passa a ser praticamente obrigatória para quem deseja continuar operando nesse modelo com rentabilidade.

Estratégias para reduzir impactos

Diante da nova carga tributária, muitos proprietários devem considerar mudanças na forma de atuação.

Uma das alternativas é migrar para a pessoa jurídica (CNPJ), o que pode oferecer regimes mais vantajosos, como o lucro presumido ou, dependendo do caso, o Simples Nacional.

Outra possibilidade é a criação de estruturas como holdings patrimoniais, que ajudam a organizar os ativos e podem otimizar o impacto dos impostos sucessórios e operacionais.

Apesar das mudanças na tributação, o aluguel por temporada ainda pode ser um investimento atrativo, especialmente em regiões turísticas e grandes centros urbanos.

Para manter a rentabilidade, especialistas recomendam uma análise cuidadosa do modelo de negócio, definição estratégica de preços e uma gestão mais eficiente das propriedades.

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