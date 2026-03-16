Pesquisa do Procon aponta onde comprar Ovo de Páscoa mais barato em Anápolis

Levantamento foi feito entre os dias 09 e 13 de março, em seis estabelecimentos da cidade

Augusto Araújo - 16 de março de 2026

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Uma pesquisa realizada pelo Procon Anápolis revelou onde consumidores podem encontrar ovos de Páscoa e chocolates mais baratos em Anápolis, além de mostrar que a diferença de preços entre os estabelecimentos pode chegar a 54%.

O levantamento foi feito entre os dias 09 e 13 de março em seis estabelecimentos da cidade. Entre os locais pesquisados estão o Carrefour, Assaí Atacadista, Atende Mais, Supermercado Super Vi, Supermercado do Povo e a Lojas Americanas.

Entre os ovos de Páscoa, o mais caro encontrado foi o Ovo Favoritos (540g), de R$ 145,99, vendido pelo Supermercado Super Vi.

Já o mais barato foi o Ovo Prestígio (225g), de R$ 58,49, vendido no Atende Mais.

Entre os chocolates, a maior variação de preço foi identificada na caixa de bombom Especialidades (251g).

O produto foi encontrado por R$ 12,99 no Carrefour e por R$ 19,99 nas Lojas Americanas, uma diferença de 54%, equivalente a R$ 07.

Outros chocolates também apresentaram variações expressivas. A barra de chocolate ao leite (80g) foi encontrada entre R$ 7,99 e R$ 11,99, diferença de 50%.

Já a barra de chocolate com castanha de caju (80g) teve variação de 49%, com preços entre R$ 7,49 e R$ 11,19.

Alerta aos consumidores

Segundo o Procon, a pesquisa tem como objetivo orientar os consumidores a pesquisarem antes de comprar, especialmente em períodos de grande procura, como a Páscoa.

O órgão também alerta para a chamada “reduflação”, prática em que fabricantes diminuem o peso ou volume dos produtos sem alterar o preço. Nesses casos, qualquer alteração deve ser informada de forma clara na embalagem.

Consumidores que tiverem dúvidas ou quiserem registrar reclamações podem entrar em contato com o Procon pelos telefones (62) 98551-8185 ou (62) 2604-0200.

A tabela completa da pesquisa também está disponível para consulta no site da Prefeitura de Anápolis ou por meio deste link.

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