Forbes: as 10 pessoas mais ricas do mundo em abril de 2026

Lista atualizada da Forbes mantém Elon Musk no topo e reforça o domínio da tecnologia entre as maiores fortunas do mundo

Gabriel Dias - 05 de abril de 2026

Elon Musk em evento sobre a Tesla. (Foto: Captura de Tela/Youtube)

A nova atualização da Forbes mostra que o topo da riqueza global continua concentrado em gigantes da tecnologia, apesar das oscilações recentes do mercado.

A lista de abril de 2026 mantém Elon Musk na liderança mundial e confirma a força de nomes ligados ao Google, Amazon, Meta, Oracle e Nvidia entre os bilionários mais ricos do planeta.

A própria Forbes destaca que um integrante da família mais rica dos Estados Unidos voltou a aparecer entre os dez primeiros pela primeira vez em, ao menos, três anos.

Tecnologia segue dominante no topo

O ranking mais recente da Forbes coloca Elon Musk em primeiro lugar, com patrimônio estimado em US$ 839 bilhões. Na sequência, aparecem Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e Larry Ellison, o que reforça o domínio das empresas de tecnologia entre as maiores fortunas do mundo.

Entre os nomes fora desse eixo, Bernard Arnault e família seguem como referência no setor de luxo, enquanto Warren Buffett representa o mercado financeiro e Amancio Ortega mantém o varejo de moda entre os mais poderosos do planeta.

Jensen Huang, da Nvidia, também aparece no grupo e confirma o peso crescente do setor de semicondutores e da inteligência artificial na formação de novas fortunas.

Veja quem são os 10 mais ricos do mundo

Segundo a Forbes, o top 10 de abril de 2026 é formado por: Elon Musk, Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Bernard Arnault e família, Jensen Huang, Warren Buffett e Amancio Ortega.

A lista reforça que a concentração de riqueza global continua fortemente ligada ao desempenho das ações e ao avanço de companhias de tecnologia, embora nomes tradicionais do luxo, dos investimentos e do varejo ainda preservem espaço entre os bilionários mais influentes do mundo.

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