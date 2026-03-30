6 alimentos que fazem mal ao cérebro e podem aumentar a perda de memória

O que você come pode estar sabotando sua mente sem perceber

Daniella Bruno - 30 de março de 2026

Frango frito. (Foto: Reprodução)

Antes de tudo, é importante entender que a alimentação vai muito além de matar a fome. O que você coloca no prato influencia diretamente o funcionamento do seu corpo e, principalmente, do seu cérebro.

Embora muitas pessoas saibam disso, poucas realmente mantêm uma alimentação equilibrada no dia a dia — e é justamente aí que começam os problemas.

Que os alimentos são essenciais para o funcionamento do corpo humano e que possuem nutrientes, todo mundo já sabe. No entanto, manter uma alimentação equilibrada é de extrema importância para preservar a saúde física e mental — mas quase ninguém faz isso na prática.

Além disso, segundo especialistas, alguns alimentos podem afetar diretamente a memória e a saúde das pessoas. Ou seja, suas escolhas alimentares impactam mais do que você imagina.

Alimentos que prejudicam o cérebro

1- Arroz branco: possui alto índice glicêmico e aumenta o risco de depressão.

2- Queijo: apresenta alto índice de gordura saturada e pode danificar a memória.

3- Alimentos fritos: frituras aumentam o risco de desenvolver Alzheimer.

4- Alimentos com gorduras trans: possuem substâncias que danificam funções do cérebro e da memória.

5- Balas e doces açucarados: podem prejudicar a memória a longo prazo.

6- Margarina: os ácidos graxos presentes são prejudiciais ao cérebro.

Além disso, quando você consome esses alimentos com frequência, você sobrecarrega o organismo e compromete o funcionamento cerebral. Como resultado, seu raciocínio pode ficar mais lento, sua memória pode falhar e sua saúde mental pode se deteriorar ao longo do tempo.

Impactos e cuidados necessários

Por outro lado, é importante destacar que o problema não está apenas no consumo ocasional, mas no excesso e na frequência. Quando você mantém esses hábitos diariamente, você aumenta significativamente os riscos.

Enquanto isso, o cérebro precisa de nutrientes adequados para funcionar bem, como vitaminas, minerais e gorduras boas. Portanto, quando você substitui alimentos saudáveis por opções ultraprocessadas, você prejudica diretamente seu desempenho cognitivo.

Além disso, estudos apontam que dietas ricas em açúcar, gorduras ruins e alimentos industrializados podem acelerar o envelhecimento cerebral. Consequentemente, isso pode levar à perda de memória e até ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas.

Portanto, você precisa repensar suas escolhas alimentares. Pequenas mudanças no dia a dia fazem grande diferença no futuro. Quando você cuida da sua alimentação, você protege não só o seu corpo, mas também a sua mente.

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