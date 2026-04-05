Conheça a cidade de 60 mil habitantes que virou o coração do e-commerce brasileiro

Do interior de Minas Gerais, esta cidade cresceu com logística, incentivos fiscais e localização estratégica perto de São Paulo

Gustavo de Souza - 05 de abril de 2026

(Imagem: Captura de Tela/YouTube – De Fora em Juiz de Fora)

Localizada no Sul de Minas Gerais e com cara de interior, esta cidade ocupa um espaço muito maior no mapa econômico brasileiro.

Estando a pouco mais de 100 quilômetros de São Paulo, o município de Extrema se consolidou como um dos principais polos logísticos mineiros e atraiu centros de distribuição de grandes empresas ligadas ao varejo e ao comércio eletrônico.

Vários fatores convergiram nesse cenário. A proximidade com o maior mercado consumidor do país, a infraestrutura rodoviária e a política mineira de atração de investimentos fizeram de lá em um endereço estratégico para armazenagem, distribuição e entregas.

A força de Extrema aparece na presença de gigantes do setor da logística e do varejo. O governo de MG já anunciou operações no município como o centro de distribuição do Mercado Livre, além de estruturas da Sanofi, da Mars e de um centro da Adidas operado pela DHL.

Esse movimento impactou diretamente a economia local. Segundo o IBGE, Extrema tinha 53.482 moradores no Censo de 2022 e população estimada de 59.336 habitantes em 2025.

O município também registrou PIB per capita de R$ 377.790,63 em 2023, um dos indicadores mais expressivos do país.

Parte dessa trajetória esteve ligada aos incentivos fiscais. Minas Gerais informa que oferece tratamentos tributários setoriais e outros mecanismos de apoio à competitividade, o que ajudou a atrair empresas para regiões com vocação logística, como a própria cidade.

Agora, o cenário muda. A reforma tributária, promulgada em 2023, prevê transição até 2033 e busca reduzir distorções da guerra fiscal.

Com isso, Extrema precisará reforçar diferenciais como infraestrutura, localização e escala operacional para sustentar sua relevância.

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