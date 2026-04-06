Idoso é preso após apontar arma e ameaçar mãe com bebê no colo em Goiânia

Ação foi registrada em vídeo pela vítima, o que deve contribuir para a elucidação dos fatos

Da Redação - 06 de abril de 2026

Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38 e 10 munições do mesmo calibre. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 63 anos, foi preso no início da noite deste domingo (05), no Residencial Porto Ludovico, em Goiânia, após ameaçar uma mulher e sua filha, de apenas 1 ano e meio, com um revólver.

O caso ocorreu por volta das 18h, quando a mulher estacionou sua caminhonete em frente à residência do vizinho para aguardar o marido para colocar o veículo na vaga do edifício onde reside.

Segundo o relato da vítima à Polícia Militar (PM), o idoso abriu o portão de casa e iniciou uma discussão. Durante o desentendimento, ele empunhava uma arma e a apontou diversas vezes na direção da mulher, que segurava a filha nos braços.

Equipes do 6º Batalhão foram acionadas e, ao chegarem ao local, conseguiram abordar o indivíduo. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38 e 10 munições do mesmo calibre. A ação de ameaça foi registrada em vídeo pela vítima, o que auxiliou na elucidação dos fatos.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Central Geral de Flagrantes para as providências cabíveis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!