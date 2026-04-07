Coronel Adailton se licencia do mandato de deputado e abre vaga para suplente

Eliel Júnior, ex-vereador de Luziânia, assume cadeira na Assembleia Legislativa de Goiás

Isabella Valverde - 07 de abril de 2026

Coronel Adailton é deputado estadual pelo Solidariedade. (Foto: Sérgio Rocha/ Alego)

O deputado estadual Coronel Adailton (SD) se licenciou do mandato na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), abrindo espaço para a convocação de suplente por até 120 dias.

O afastamento foi formalizado por meio de requerimento encaminhado ao presidente da Casa, Bruno Peixoto (UB).

De acordo com o documento, Adailton solicitou inicialmente 30 dias de licença para tratamento de saúde, a partir do dia 2 de abril. Em seguida, também pediu afastamento por mais 91 dias para tratar de interesse particular, mantendo a possibilidade de retorno antes do prazo final.

Com a saída temporária, o suplente Eliel Júnior (SD) tomou posse no cargo nesta terça-feira (07).

Natural de Luziânia, Eliel Júnior possui trajetória política no Entorno do Distrito Federal, onde exerceu mandatos como vereador nas legislaturas de 2005 a 2008, 2009 a 2012 e 2017 a 2020, além de ter ocupado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho. Além disso, é policial civil aposentado.

Nas eleições de 2022, Eliel Júnior obteve 20.510 votos e ficou como primeiro suplente pelo PRTB, legenda pela qual Coronel Adailton havia sido eleito com 25.038 votos.

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