Supermercado anuncia mutirão com vagas em Goiânia, Aparecida e Senador Canedo

Candidatos podem sair da entrevista já com exames admissionais encaminhados e carteira assinada

Pedro Ribeiro - 29 de abril de 2026

(Foto: Divulgação)

A rede de supermercados Bretas vai realizar um mutirão de contratação com 200 vagas de emprego para atuação em unidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo.

O processo seletivo acontecerá no 30 de abril e também em 5, 6 e 7 de maio, das 9h às 17h, na loja da Avenida Anhanguera, nº 5.588, no Setor Central da capital.

As oportunidades abrangem diferentes funções, como operador de supermercado, operador de perecíveis, açougueiro, padeiro, fiscal de prevenção de perdas, encarregado, operador de empilhadeira, frentista e cargos ligados ao centro de distribuição.

Segundo a empresa, parte das vagas exige ensino médio completo, enquanto algumas funções também aceitam candidatos com ensino fundamental completo ou incompleto.

Durante o feirão, os participantes passarão por entrevistas com equipes de Recursos Humanos e gestores das áreas contratantes.

Os aprovados poderão realizar exames admissionais no próprio local, com possibilidade de contratação imediata.

Para participar, os interessados devem apresentar documentos pessoais, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, título de eleitor, número do PIS e certificado de reservista, quando aplicável.

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