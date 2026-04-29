Identificado motociclista que espancou idoso após suposta “fechada” na Avenida Universitária, em Anápolis

Caso que chocou Anápolis aconteceu em 22 de dezembro de 2025, em meio a um confusão no trânsito

Da Redação - 29 de abril de 2026

Charles da Fonseca, apontado como responsável pela agressão (Imagens: Reprodução)

O motociclista responsável por espancar um idoso durante discussão de trânsito na Avenida Universitária, em Anápolis, foi finalmente identificado.

O caso que chocou Anápolis aconteceu em 22 de dezembro de 2025, após uma suposta “fechada” contra o motociclista.

Como noticiado pelo Portal 6 à época do ocorrido, o idoso, de 63 anos, dirigia pela avenida buscando uma loja de autopeças.

Ao estacionar, um motociclista parou ao lado dele em tom alterado, dizendo ter sido “fechado” pelo idoso. Foi quando a discussão começou e, em ato de brutalidade, o criminoso começou a agredir o idoso com vários golpes de capacete.

Toda a violência foi flagrada por câmeras de segurança de uma loja que fica na avenida. As imagens, entretanto, não mostravam a placa da moto, o que dificultou o trabalho investigativo Polícia Civil (PC).

Mas nesta última semana de abril, os policiais chegaram à identificação do suspeito. Um homem chamado Charles da Fonseca seria o condutor da moto, que após espancar o idoso, deixou o local sem prestar nenhum socorro.

Investigação

Conforme informações da PC, a placa da moto foi determinada graças ao depoimento de testemunhas que presenciaram a agressão.

Charles usava uma moto alugada para trabalho. Com isso, os policiais precisaram apurar junto à empresa responsável qual cliente estava com a locação do veículo no dia 22 de dezembro. Com, isso foi possível chegar até o suspeito.

Em entrevista ao Portal 6 à época da agressão, o idoso disse que não havia feito nenhuma “fechada”, mas defendeu que isso não justificava a forma como foi abordado pelo agressor.

“Pela ferocidade que ele estava falando, gritando, parece que ele queria matar, não machucar”, explicou.

Além de atingi-lo com o capacete, causando lesões na boca e na cabeça do motorista, Charles também desferiu diversos chutes contra o carro, amassando a lataria e quebrando o retrovisor.

O suspeito agora deve responder pelo crime de lesão corporal.

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