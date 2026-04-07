Energia gratuita para idosos com 60 anos ou mais: confira o benefício do governo que dá direito à isenção da conta
Descontos na conta de luz podem chegar à gratuidade para quem atende critérios sociais e recebe benefícios assistenciais
A possibilidade de energia gratuita para idosos tem chamado atenção, especialmente em períodos de aumento no consumo por causa do calor. No entanto, o benefício não é automático para todos e depende do cumprimento de critérios específicos definidos em programas sociais.
Na prática, a isenção ou desconto na conta de luz está ligada à Tarifa Social de Energia Elétrica e a programas regionais que ampliam esse apoio.
Quem pode ter desconto na conta de luz
Idosos podem ter acesso ao benefício desde que estejam inscritos em programas sociais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
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Além disso, é necessário cumprir requisitos como:
- ter 65 anos ou mais
- possuir renda familiar por pessoa de até 1/4 do salário mínimo
- estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico)
Assim, o desconto é direcionado a pessoas em situação de vulnerabilidade.
Como funciona o benefício
A Tarifa Social oferece descontos progressivos na conta de luz, que podem chegar a até 100% em casos específicos.
Além disso, algumas concessionárias realizam ações complementares, como:
- sorteios de créditos na conta de energia
- programas regionais de apoio
- campanhas de redução de custos
Dessa forma, o valor da conta pode cair significativamente.
Relação com o BPC
O Benefício de Prestação Continuada garante um salário mínimo mensal a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.
Além disso, quem recebe o BPC tem acesso facilitado à Tarifa Social.
Assim, o benefício amplia a proteção financeira dessas famílias.
Como solicitar o desconto
Para ter acesso ao benefício, o consumidor deve:
- manter cadastro atualizado no CadÚnico
- informar à concessionária de energia
- apresentar documentos pessoais
Além disso, em muitos casos, o desconto é aplicado automaticamente após a validação dos dados.
Atenção: não é para todos
Apesar do termo “energia gratuita”, o benefício não vale para todos os idosos.
Ou seja, apenas quem atende aos critérios sociais pode receber o desconto ou isenção.
Por isso, é importante verificar se o cadastro está regular.
Impacto no orçamento
Com o aumento do consumo de energia, principalmente em períodos de calor, o benefício se torna ainda mais relevante.
Além disso, ele ajuda a reduzir o peso das despesas básicas no orçamento familiar.
Assim, programas como a Tarifa Social contribuem para melhorar a qualidade de vida.
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