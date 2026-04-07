Energia gratuita para idosos com 60 anos ou mais: confira o benefício do governo que dá direito à isenção da conta

Descontos na conta de luz podem chegar à gratuidade para quem atende critérios sociais e recebe benefícios assistenciais

Gabriel Yuri Souto - 07 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

A possibilidade de energia gratuita para idosos tem chamado atenção, especialmente em períodos de aumento no consumo por causa do calor. No entanto, o benefício não é automático para todos e depende do cumprimento de critérios específicos definidos em programas sociais.

Na prática, a isenção ou desconto na conta de luz está ligada à Tarifa Social de Energia Elétrica e a programas regionais que ampliam esse apoio.

Quem pode ter desconto na conta de luz

Idosos podem ter acesso ao benefício desde que estejam inscritos em programas sociais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Além disso, é necessário cumprir requisitos como:

ter 65 anos ou mais

possuir renda familiar por pessoa de até 1/4 do salário mínimo

estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico)

Assim, o desconto é direcionado a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Como funciona o benefício

A Tarifa Social oferece descontos progressivos na conta de luz, que podem chegar a até 100% em casos específicos.

Além disso, algumas concessionárias realizam ações complementares, como:

sorteios de créditos na conta de energia

programas regionais de apoio

campanhas de redução de custos

Dessa forma, o valor da conta pode cair significativamente.

Relação com o BPC

O Benefício de Prestação Continuada garante um salário mínimo mensal a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.

Além disso, quem recebe o BPC tem acesso facilitado à Tarifa Social.

Assim, o benefício amplia a proteção financeira dessas famílias.

Como solicitar o desconto

Para ter acesso ao benefício, o consumidor deve:

manter cadastro atualizado no CadÚnico

informar à concessionária de energia

apresentar documentos pessoais

Além disso, em muitos casos, o desconto é aplicado automaticamente após a validação dos dados.

Atenção: não é para todos

Apesar do termo “energia gratuita”, o benefício não vale para todos os idosos.

Ou seja, apenas quem atende aos critérios sociais pode receber o desconto ou isenção.

Por isso, é importante verificar se o cadastro está regular.

Impacto no orçamento

Com o aumento do consumo de energia, principalmente em períodos de calor, o benefício se torna ainda mais relevante.

Além disso, ele ajuda a reduzir o peso das despesas básicas no orçamento familiar.

Assim, programas como a Tarifa Social contribuem para melhorar a qualidade de vida.

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