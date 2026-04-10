Truque simples de vó para ariar panelas e deixar brilhando como novas, sem esforço

Uma combinação inusitada de itens básicos promete transformar radicalmente o aspecto dos utensílios

Magno Oliver - 10 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

A manutenção do brilho em utensílios de alumínio e aço inox é um dos maiores desafios na rotina doméstica, especialmente diante do acúmulo de gordura e resíduos carbonizados do excesso de uso no fogão.

No entanto, um resgate de métodos tradicionais, bem no estilo “truques de vó” mesmo, viralizou no TikTok pela eficácia e baixo custo nas redes sociais.

A técnica utiliza uma tríade de ingredientes comuns: açúcar refinado, detergente neutro e vinagre de álcool, que juntos formam uma barreira protetora e um agente desengordurante potente, eliminando a necessidade de força física excessiva durante o processo de lavagem.

Para preparar essa “alquimia do brilho”, o procedimento é simples. Misture em um recipiente uma colher de sopa de açúcar a duas colheres de sopa de detergente neutro, adicionando uma colher de sopa de vinagre de álcool até obter uma pasta homogênea.

O açúcar atua como um agente esfoliante delicado que, ao se fundir ao sabão, permite que a esponja de aço deslize sem causar riscos profundos no metal.

Se o desafio for o fundo da panela escurecido pelo fogo, a recomendação técnica é ferver uma pequena quantidade de água com vinagre dentro do recipiente antes da limpeza.

O calor dilata os poros do metal e o ácido acético quebra as moléculas de carbono, facilitando o desprendimento da sujeira mais pesada.

O desfecho dessa prática resulta em panelas com acabamento profissional e uma película que dificulta a aderência de novos resíduos.

Ao finalizar a esfregação suave com a bucha e a mistura preparada, o enxágue revela um metal renovado e livre de manchas opacas.

Além da economia com produtos industriais caros, o uso do açúcar ajuda a preservar as mãos do contato direto com a abrasividade da palha de aço.

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