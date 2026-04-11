Motoristas com apenas a CNH digital na hora da blitz: veja o que diz a lei e quando pode gerar multa

Ter a CNH no celular pode ser suficiente em uma blitz, mas há situações em que a praticidade desaparece e a multa entra em cena

Gustavo de Souza - 11 de abril de 2026

(Foto: Marcello Casal Jr /Agência Brasil)

A CNH Digital já faz parte da rotina de milhares de motoristas, mas a dúvida continua aparecendo sempre que o assunto é blitz: afinal, quem está só com o documento no celular pode seguir viagem sem problema ou corre o risco de ser multado?

A resposta começa com um ponto importante: a versão digital da Carteira Nacional de Habilitação tem validade legal em todo o país e pode substituir a física, desde que seja apresentada no aplicativo oficial, a Carteira Digital de Trânsito. A própria Senatran informa que o documento eletrônico tem o mesmo valor jurídico da versão impressa.

O motorista abordado em uma fiscalização, então, pode exibir a habilitação pelo celular, sem obrigação de portar o documento em papel. A regulamentação do Contran prevê a expedição da CNH em meio físico e/ou digital, enquanto o sistema oficial permite a validação do documento por QR Code.

Ou seja, se a CNH estiver acessível no aplicativo oficial e puder ser mostrada normalmente ao agente, o porte do documento é atendido. Também por isso, a orientação básica é manter o cadastro regular, o app atualizado e o acesso ao documento já liberado no aparelho.

A situação se complica quando o motorista até tem a CNH Digital, mas não consegue exibi-la na hora da blitz. Celular sem bateria, falha no aparelho ou dificuldade para abrir o aplicativo podem ir contra a praticidade se tem com o app.

Órgãos de trânsito, como o Detran-RS, alertam que, se o documento não puder ser apresentado, a situação pode ser tratada como ausência de porte e gerar autuação.

Por isso, especialistas e órgãos públicos recomendam ativar o modo offline da Carteira Digital de Trânsito e não depender exclusivamente de internet móvel. Em viagens longas ou deslocamentos mais delicados, levar também a CNH física ainda pode evitar transtornos.

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