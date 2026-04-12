Diluir canela no álcool: para que serve e por que é recomendado
Mistura simples é usada como solução caseira para limpeza, aromatização e até repelente natural
Diluir canela no álcool é uma prática simples que vem ganhando espaço nas casas brasileiras. Além de fácil de preparar, a mistura reúne propriedades que podem ser úteis no dia a dia, principalmente na limpeza e na aromatização de ambientes.
A combinação aproveita os compostos naturais da canela, que possuem ação antifúngica, antibacteriana e aromática.
Para que serve a mistura
A solução de canela com álcool pode ter diferentes usos.
Entre os principais estão:
- aromatizar ambientes de forma natural
- ajudar na limpeza de superfícies
- atuar como repelente caseiro
- auxiliar no controle de odores
Assim, a mistura se torna uma alternativa prática para quem busca soluções simples.
Por que a canela é utilizada
A canela contém substâncias com propriedades naturais importantes.
Além disso, ela possui:
- ação antimicrobiana
- aroma forte e agradável
- potencial repelente
Por isso, seu uso em soluções caseiras se popularizou.
Como preparar em casa
O preparo é simples e rápido.
Veja o passo a passo:
- coloque canela em pau ou em pó em um recipiente
- adicione álcool líquido
- deixe a mistura descansar por alguns dias
- coe antes de usar, se necessário
Dessa forma, o álcool extrai os compostos ativos da canela.
Cuidados ao utilizar
Apesar de ser uma solução caseira, é importante tomar alguns cuidados.
Por isso:
- evite contato com olhos e pele sensível
- não utilize em superfícies delicadas sem testar antes
- mantenha fora do alcance de crianças
Além disso, o álcool é inflamável e exige atenção no manuseio.
Uso no dia a dia
A mistura pode ser aplicada com borrifador em ambientes.
Além disso, também pode ser usada em panos de limpeza.
Assim, ajuda a manter o ambiente mais agradável e com sensação de frescor.