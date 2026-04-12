Diluir canela no álcool: para que serve e por que é recomendado

Mistura simples é usada como solução caseira para limpeza, aromatização e até repelente natural

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
Veja para que serve diluir canela no álcool e como usar essa mistura caseira para limpeza, aroma e repelência.
(Foto: Captura de tela/YouTube)

Diluir canela no álcool é uma prática simples que vem ganhando espaço nas casas brasileiras. Além de fácil de preparar, a mistura reúne propriedades que podem ser úteis no dia a dia, principalmente na limpeza e na aromatização de ambientes.

A combinação aproveita os compostos naturais da canela, que possuem ação antifúngica, antibacteriana e aromática.

Para que serve a mistura

A solução de canela com álcool pode ter diferentes usos.

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Entre os principais estão:

  • aromatizar ambientes de forma natural
  • ajudar na limpeza de superfícies
  • atuar como repelente caseiro
  • auxiliar no controle de odores

Assim, a mistura se torna uma alternativa prática para quem busca soluções simples.

Por que a canela é utilizada

A canela contém substâncias com propriedades naturais importantes.

Além disso, ela possui:

  • ação antimicrobiana
  • aroma forte e agradável
  • potencial repelente

Por isso, seu uso em soluções caseiras se popularizou.

Como preparar em casa

O preparo é simples e rápido.

Veja o passo a passo:

  • coloque canela em pau ou em pó em um recipiente
  • adicione álcool líquido
  • deixe a mistura descansar por alguns dias
  • coe antes de usar, se necessário

Dessa forma, o álcool extrai os compostos ativos da canela.

Cuidados ao utilizar

Apesar de ser uma solução caseira, é importante tomar alguns cuidados.

Por isso:

  • evite contato com olhos e pele sensível
  • não utilize em superfícies delicadas sem testar antes
  • mantenha fora do alcance de crianças

Além disso, o álcool é inflamável e exige atenção no manuseio.

Uso no dia a dia

A mistura pode ser aplicada com borrifador em ambientes.

Além disso, também pode ser usada em panos de limpeza.

Assim, ajuda a manter o ambiente mais agradável e com sensação de frescor.

Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

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