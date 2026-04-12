Diluir canela no álcool: para que serve e por que é recomendado

Mistura simples é usada como solução caseira para limpeza, aromatização e até repelente natural

Gabriel Yuri Souto - 12 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Diluir canela no álcool é uma prática simples que vem ganhando espaço nas casas brasileiras. Além de fácil de preparar, a mistura reúne propriedades que podem ser úteis no dia a dia, principalmente na limpeza e na aromatização de ambientes.

A combinação aproveita os compostos naturais da canela, que possuem ação antifúngica, antibacteriana e aromática.

Para que serve a mistura

A solução de canela com álcool pode ter diferentes usos.

Entre os principais estão:

aromatizar ambientes de forma natural

ajudar na limpeza de superfícies

atuar como repelente caseiro

auxiliar no controle de odores

Assim, a mistura se torna uma alternativa prática para quem busca soluções simples.

Por que a canela é utilizada

A canela contém substâncias com propriedades naturais importantes.

Além disso, ela possui:

ação antimicrobiana

aroma forte e agradável

potencial repelente

Por isso, seu uso em soluções caseiras se popularizou.

Como preparar em casa

O preparo é simples e rápido.

Veja o passo a passo:

coloque canela em pau ou em pó em um recipiente

adicione álcool líquido

deixe a mistura descansar por alguns dias

coe antes de usar, se necessário

Dessa forma, o álcool extrai os compostos ativos da canela.

Cuidados ao utilizar

Apesar de ser uma solução caseira, é importante tomar alguns cuidados.

Por isso:

evite contato com olhos e pele sensível

não utilize em superfícies delicadas sem testar antes

mantenha fora do alcance de crianças

Além disso, o álcool é inflamável e exige atenção no manuseio.

Uso no dia a dia

A mistura pode ser aplicada com borrifador em ambientes.

Além disso, também pode ser usada em panos de limpeza.

Assim, ajuda a manter o ambiente mais agradável e com sensação de frescor.