Fim da escala 6×1: quando as novas regras começam a valer para trabalhadores CLT
Proposta que reduz jornada semanal ainda depende de aprovação no Congresso e não entra em vigor de forma imediata
O debate sobre o fim da escala 6×1, proposta que reduz jornada semanal, voltou a ganhar força no Brasil e já gera expectativa entre milhões de trabalhadores. O modelo, comum em setores como comércio, serviços e indústria, prevê seis dias consecutivos de trabalho para apenas um de descanso.
No entanto, apesar da repercussão, as novas regras ainda não estão em vigor. Além disso, a proposta segue em tramitação no Congresso Nacional e precisa cumprir etapas importantes.
O que muda com a proposta
A mudança está ligada a uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê a redução da jornada semanal.
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Nesse sentido, o texto propõe diminuir gradualmente a carga horária para até 36 horas semanais, sem redução salarial.
Assim, a escala 6×1 deixaria de ser o padrão. Ao mesmo tempo, abriria espaço para novos formatos, como a jornada 4×3.
Quando as novas regras passam a valer
Apesar do avanço nas discussões, as novas regras não começam a valer imediatamente.
Primeiro, o Congresso precisa aprovar a PEC em dois turnos na Câmara dos Deputados. Em seguida, o Senado também precisa aprovar o texto.
Depois disso, ocorre a promulgação. Somente após essa etapa a proposta passa a ter força de lei.
Além disso, o texto prevê um período de transição. Por isso, a redução da jornada começaria apenas no ano seguinte à promulgação.
Quem será impactado
Caso seja aprovada, a mudança pode atingir milhões de trabalhadores CLT.
Principalmente, profissionais de setores com jornadas intensas devem sentir os efeitos.
Entre eles:
- trabalhadores do comércio
- empregados da indústria
- profissionais do setor de serviços
Dessa forma, a proposta pode ampliar o tempo de descanso e melhorar a qualidade de vida.
Empresas já antecipam mudanças
Enquanto o projeto avança no Congresso, algumas empresas já testam novos modelos de jornada.
Em muitos casos, essas mudanças acontecem por meio de acordos coletivos ou decisões internas.
Além disso, as empresas buscam:
- aumentar a produtividade
- reduzir afastamentos
- melhorar o bem-estar dos funcionários
Assim, parte do mercado já começa a se adaptar.
Escala 6×1 ainda continua válida
Apesar do debate, a escala 6×1 segue permitida no Brasil.
Ou seja, nenhuma mudança obrigatória entrou em vigor até o momento.
Por isso, trabalhadores devem acompanhar o andamento da proposta para evitar interpretações equivocadas.
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