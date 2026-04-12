Policial de Goiânia detalha os efeitos do ‘abacaxi da morte’ e mostra quem estava vendendo

Sintéticos foram apreendidos com irmãos em operação de rotina do Batalhão de Trânsito nas ruas da capital

Ícaro Gonçalves - 12 de abril de 2026

Apreensão ocorreu durante Operação Balada Responsável (Imagens: Divulgação/PM)

Uma fiscalização da Polícia Militar (PM) em Goiânia resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas sintéticas conhecidas como ‘abacaxi da morte’ na noite de sexta-feira (10), durante ação de rotina da Operação Balada Responsável.

A blitz ocorreu no Setor Crimeia Oeste, quando os policiais suspeitaram da atitude do motorista de um veículo, que fez uma frenagem brusca ao perceber a presença dos policiais.

Durante a abordagem, os agentes fizeram buscas no interior do carro e encontraram uma mala contendo milhares de comprimidos dos tais ‘abacaxis’, além de outras substâncias ilícitas.

A droga, na verdade, se trata de ecstasy, conhecida pelos efeitos estimulantes e alto risco à saúde, incluindo euforia intensa, aumento dos batimentos cardíacos, desidratação severa e superaquecimento do corpo.

Ao todo, foram apreendidos cerca de 15.450 comprimidos da droga sintética.

Também foram encontradas porções de outras drogas, como maconha e MDMA, e valores em dinheiro. O prejuízo estimado ao tráfico pode chegar a aproximadamente R$ 1,5 milhão.

Dois homens, irmãos de 25 e 27 anos, foram presos em flagrante. De acordo com a PM, o mais velho já possuía antecedentes por crimes como tráfico, roubo e receptação, além de utilizar tornozeleira eletrônica.

As investigações apontam que o irmão mais novo teria sido o responsável por organizar o transporte dos entorpecentes.

A dupla teria saído da região do Setor Crimeia Oeste com destino ao Jardim Curitiba, onde a droga seria distribuída em festas ao longo do fim de semana. Pelo transporte, eles receberiam cerca de R$ 3 mil.

A ocorrência foi registrada e os suspeitos encaminhados às autoridades competentes. A PM destacou que a ação faz parte de operações preventivas voltadas à redução de crimes e ao combate ao tráfico de drogas no estado.

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