Policial de Goiânia detalha os efeitos do ‘abacaxi da morte’ e mostra quem estava vendendo
Sintéticos foram apreendidos com irmãos em operação de rotina do Batalhão de Trânsito nas ruas da capital
Uma fiscalização da Polícia Militar (PM) em Goiânia resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas sintéticas conhecidas como ‘abacaxi da morte’ na noite de sexta-feira (10), durante ação de rotina da Operação Balada Responsável.
A blitz ocorreu no Setor Crimeia Oeste, quando os policiais suspeitaram da atitude do motorista de um veículo, que fez uma frenagem brusca ao perceber a presença dos policiais.
Durante a abordagem, os agentes fizeram buscas no interior do carro e encontraram uma mala contendo milhares de comprimidos dos tais ‘abacaxis’, além de outras substâncias ilícitas.
A droga, na verdade, se trata de ecstasy, conhecida pelos efeitos estimulantes e alto risco à saúde, incluindo euforia intensa, aumento dos batimentos cardíacos, desidratação severa e superaquecimento do corpo.
Ao todo, foram apreendidos cerca de 15.450 comprimidos da droga sintética.
Também foram encontradas porções de outras drogas, como maconha e MDMA, e valores em dinheiro. O prejuízo estimado ao tráfico pode chegar a aproximadamente R$ 1,5 milhão.
Dois homens, irmãos de 25 e 27 anos, foram presos em flagrante. De acordo com a PM, o mais velho já possuía antecedentes por crimes como tráfico, roubo e receptação, além de utilizar tornozeleira eletrônica.
As investigações apontam que o irmão mais novo teria sido o responsável por organizar o transporte dos entorpecentes.
A dupla teria saído da região do Setor Crimeia Oeste com destino ao Jardim Curitiba, onde a droga seria distribuída em festas ao longo do fim de semana. Pelo transporte, eles receberiam cerca de R$ 3 mil.
A ocorrência foi registrada e os suspeitos encaminhados às autoridades competentes. A PM destacou que a ação faz parte de operações preventivas voltadas à redução de crimes e ao combate ao tráfico de drogas no estado.
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