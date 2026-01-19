CPE prende jovem que estava vendendo ecstasy no Copacabana

Denúncia anônima levou policiais até o local e apreensão incluiu dinheiro, balanças de precisão e aparelho celular danificado pelo próprio suspeito

Pedro Ribeiro - 19 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação/CPE)

A Companhia de Policiamento Especializado (CPE) prendeu um jovem suspeito de tráfico de drogas no Residencial Copacabana, em Anápolis, na tarde desta segunda-feira (19).

Durante a ação, os policiais apreenderam cerca de 900 comprimidos de ecstasy, além de dinheiro e materiais usados na comercialização do entorpecente.

O Portal 6 apurou que a equipe policial chegou até a Rua Copa 10 após denúncia anônima sobre intensa movimentação ligada ao tráfico.

Ao entrar na via, os militares visualizaram um indivíduo em frente a uma residência que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura e correu para dentro do imóvel.

Diante da suspeita, os policiais foram até a residência e foram recebidos pela mãe do jovem, que autorizou a entrada da equipe.

No interior do imóvel, os militares localizaram os comprimidos de ecstasy guardados no guarda-roupa, além de R$ 360 em dinheiro, três balanças de precisão e um celular danificado pelo próprio suspeito no momento da abordagem.

O jovem confessou que adquiriu cerca de mil unidades da droga pela internet e que vendia cada comprimido por R$ 20.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC).

