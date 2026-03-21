Não é Porto Alegre, nem Curitiba: conheça a cidade brasileira eleita o melhor destino da América do Sul, com qualidade de vida europeia e recorde no Guinness Book

Sem semáforos e com clima europeu, destino brasileiro conquista prêmio continental e recorde global

Gabriel Yuri Souto - 21 de março de 2026

(Imagem: Captura de Tela/YouTube)

Quem chega pela primeira vez estranha: carros desaceleram antes mesmo de o pedestre pisar na faixa. Não há semáforos no centro, não há buzinas ecoando entre as vitrines floridas e as fachadas em estilo alemão.

No alto da Serra Gaúcha, a 850 metros de altitude, Gramado construiu uma reputação rara no Brasil — a de cidade onde organização urbana, turismo e qualidade de vida caminham no mesmo ritmo.

Com cerca de 40 mil habitantes e aproximadamente 6 milhões de visitantes por ano, o município virou sinônimo de experiência europeia em solo brasileiro.

O fluxo de veículos é conduzido por rotatórias estrategicamente distribuídas nas avenidas Borges de Medeiros e das Hortênsias, desenhadas para manter o trânsito contínuo. A prioridade ao pedestre não é campanha educativa: é prática cotidiana.

O reconhecimento internacional acompanha essa organização. Em janeiro de 2025, Gramado foi eleita o segundo melhor destino da América do Sul no prêmio Travellers’ Choice, promovido pelo Tripadvisor.

Ficou atrás apenas de Cusco e à frente de Lima, Rio de Janeiro e Cartagena. A visibilidade foi celebrada pela Embratur, reforçando o peso do título para o turismo nacional.

Os indicadores ajudam a sustentar a fama. O Índice de Desenvolvimento Humano é de 0,841, considerado alto segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

São mais de 200 meios de hospedagem e cerca de 300 restaurantes espalhados por um território compacto, que facilita deslocamentos a pé e concentra atrações em pequenas distâncias.

Em 2025, outro feito colocou a cidade no noticiário mundial. O tradicional Natal Luz entrou para o Guinness World Records como o festival natalino mais longo do planeta: 88 dias consecutivos de programação, mais de 350 atrações artísticas e cerca de 2.500 profissionais envolvidos na 40ª edição.

O calendário cultural ainda inclui o histórico Festival de Cinema de Gramado, criado em 1973 e considerado o mais longevo do país em atividade ininterrupta.

Realizado no Palácio dos Festivais, o evento já premiou nomes como Fernanda Torres, Pedro Almodóvar e Rodrigo Santoro com o Kikito — troféu símbolo da mostra.

Fora dos grandes eventos, o roteiro combina experiências distintas em poucos quilômetros. O Snowland mantém neve artificial a -5 °C durante o ano inteiro.

O Lago Negro convida a caminhadas entre árvores inspiradas na Floresta Negra alemã. A Rua Coberta concentra restaurantes e atrações culturais, enquanto o Mini Mundo replica construções famosas em escala reduzida.

O acesso principal parte de Porto Alegre, a 115 quilômetros, pela BR-116 até Novo Hamburgo e depois pela RS-235, trecho conhecido como Rota Romântica. A viagem dura cerca de duas horas de carro.

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