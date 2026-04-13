Funcionários que correm até 100 km por mês ganham bônus da empresa

Empresa criou sistema que recompensa colaboradores com aumento salarial baseado em atividade física

Gabriel Yuri Souto - 13 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Freepick)

Uma empresa na China chamou atenção ao adotar uma política diferente para incentivar seus funcionários. A iniciativa permite que colaboradores aumentem o salário ao praticar atividades físicas, como corrida e caminhada.

A proposta foi implementada pela Dongpo Paper Company, que criou um sistema de bônus baseado na quantidade de quilômetros percorridos ao longo do mês.

Como funciona o bônus

O modelo utiliza aplicativos de monitoramento de atividades físicas para registrar a distância percorrida pelos funcionários.

A partir disso, a empresa aplica um sistema progressivo de recompensas:

30 km no mês: bônus de 30%

40 km no mês: bônus de 60%

50 km no mês: bônus de 100%

100 km no mês: bônus de até 130%

Assim, quanto maior a atividade física, maior o benefício financeiro.

Outras atividades também contam

Além da corrida, o programa também considera outras práticas.

Entre elas:

caminhada

alpinismo

No entanto, essas atividades possuem peso menor no cálculo final do bônus.

Objetivo da iniciativa

A proposta busca estimular hábitos mais saudáveis entre os colaboradores.

Além disso, a empresa pretende:

melhorar a qualidade de vida dos funcionários

incentivar a prática de exercícios

aumentar o engajamento no ambiente de trabalho

Dessa forma, o benefício vai além da remuneração.

Modelo chama atenção no mercado

O sistema tem repercutido por combinar saúde e incentivo financeiro.

Ao mesmo tempo, levanta debates sobre novas formas de motivar equipes.

Assim, iniciativas semelhantes podem surgir em outras empresas.

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