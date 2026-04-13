Funcionários que correm até 100 km por mês ganham bônus da empresa
Empresa criou sistema que recompensa colaboradores com aumento salarial baseado em atividade física
Uma empresa na China chamou atenção ao adotar uma política diferente para incentivar seus funcionários. A iniciativa permite que colaboradores aumentem o salário ao praticar atividades físicas, como corrida e caminhada.
A proposta foi implementada pela Dongpo Paper Company, que criou um sistema de bônus baseado na quantidade de quilômetros percorridos ao longo do mês.
Como funciona o bônus
O modelo utiliza aplicativos de monitoramento de atividades físicas para registrar a distância percorrida pelos funcionários.
A partir disso, a empresa aplica um sistema progressivo de recompensas:
- 30 km no mês: bônus de 30%
- 40 km no mês: bônus de 60%
- 50 km no mês: bônus de 100%
- 100 km no mês: bônus de até 130%
Assim, quanto maior a atividade física, maior o benefício financeiro.
Outras atividades também contam
Além da corrida, o programa também considera outras práticas.
Entre elas:
- caminhada
- alpinismo
No entanto, essas atividades possuem peso menor no cálculo final do bônus.
Objetivo da iniciativa
A proposta busca estimular hábitos mais saudáveis entre os colaboradores.
Além disso, a empresa pretende:
- melhorar a qualidade de vida dos funcionários
- incentivar a prática de exercícios
- aumentar o engajamento no ambiente de trabalho
Dessa forma, o benefício vai além da remuneração.
Modelo chama atenção no mercado
O sistema tem repercutido por combinar saúde e incentivo financeiro.
Ao mesmo tempo, levanta debates sobre novas formas de motivar equipes.
Assim, iniciativas semelhantes podem surgir em outras empresas.
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