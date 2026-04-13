Pudim sorvete: sobremesa gelada que é fácil de fazer e muito deliciosa

Pudim sorvete combina cremosidade e refrescância em uma sobremesa fácil de fazer e perfeita para dias quentes

Gabriel Dias Gabriel Dias -
Pudim sorvete: sobremesa gelada que é fácil de fazer e muito deliciosa
(Imagem: IA/OpenAI)

Prepare-se para descobrir a receita perfeita que une a cremosidade do pudim com a refrescância do sorvete, ideal para os dias quentes ou para finalizar qualquer refeição com chave de ouro.

O pudim sorvete é uma opção deliciosa e relativamente simples de fazer, garantindo um toque de sofisticação à sua mesa, sem exigir horas na cozinha.

Com uma base rica em leite condensado e leite em pó, combinada com a suavidade do creme de leite, esta sobremesa deliciosa promete uma textura inesquecível.

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O segredo para um sabor ainda mais marcante reside na ganache de chocolate meio amargo, que adiciona uma camada de indulgência e contraste perfeito.

A preparação envolve etapas claras: derreter o chocolate para a ganache, untar a forma, montar as camadas e, finalmente, um período de congelamento que garante a consistência ideal.

Ingredientes principais:

  • Chocolate meio amargo e creme de leite para a ganache.
  • Leite condensado, leite em pó, creme de leite e leite integral para o pudim.

Modo de preparo simplificado:

  1. Prepare a ganache e leve ao congelador.
  2. Misture os ingredientes do pudim.
  3. Despeje a mistura do pudim sobre a ganache na forma.
  4. Congele por, no mínimo, 8 horas.
  5. Desenforme com cuidado e sirva.

Seja para um almoço em família, um jantar especial ou simplesmente para se refrescar, este pudim sorvete será o destaque. Surpreenda-se com a facilidade e o resultado espetacular desta sobremesa gelada!

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Gabriel Dias

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

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