Pudim sorvete: sobremesa gelada que é fácil de fazer e muito deliciosa
Pudim sorvete combina cremosidade e refrescância em uma sobremesa fácil de fazer e perfeita para dias quentes
Prepare-se para descobrir a receita perfeita que une a cremosidade do pudim com a refrescância do sorvete, ideal para os dias quentes ou para finalizar qualquer refeição com chave de ouro.
O pudim sorvete é uma opção deliciosa e relativamente simples de fazer, garantindo um toque de sofisticação à sua mesa, sem exigir horas na cozinha.
Com uma base rica em leite condensado e leite em pó, combinada com a suavidade do creme de leite, esta sobremesa deliciosa promete uma textura inesquecível.
O segredo para um sabor ainda mais marcante reside na ganache de chocolate meio amargo, que adiciona uma camada de indulgência e contraste perfeito.
A preparação envolve etapas claras: derreter o chocolate para a ganache, untar a forma, montar as camadas e, finalmente, um período de congelamento que garante a consistência ideal.
Ingredientes principais:
- Chocolate meio amargo e creme de leite para a ganache.
- Leite condensado, leite em pó, creme de leite e leite integral para o pudim.
Modo de preparo simplificado:
- Prepare a ganache e leve ao congelador.
- Misture os ingredientes do pudim.
- Despeje a mistura do pudim sobre a ganache na forma.
- Congele por, no mínimo, 8 horas.
- Desenforme com cuidado e sirva.
Seja para um almoço em família, um jantar especial ou simplesmente para se refrescar, este pudim sorvete será o destaque. Surpreenda-se com a facilidade e o resultado espetacular desta sobremesa gelada!
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