Pudim sorvete: sobremesa gelada que é fácil de fazer e muito deliciosa

Pudim sorvete combina cremosidade e refrescância em uma sobremesa fácil de fazer e perfeita para dias quentes

Gabriel Dias - 13 de abril de 2026

(Imagem: IA/OpenAI)

Prepare-se para descobrir a receita perfeita que une a cremosidade do pudim com a refrescância do sorvete, ideal para os dias quentes ou para finalizar qualquer refeição com chave de ouro.

O pudim sorvete é uma opção deliciosa e relativamente simples de fazer, garantindo um toque de sofisticação à sua mesa, sem exigir horas na cozinha.

Com uma base rica em leite condensado e leite em pó, combinada com a suavidade do creme de leite, esta sobremesa deliciosa promete uma textura inesquecível.

O segredo para um sabor ainda mais marcante reside na ganache de chocolate meio amargo, que adiciona uma camada de indulgência e contraste perfeito.

A preparação envolve etapas claras: derreter o chocolate para a ganache, untar a forma, montar as camadas e, finalmente, um período de congelamento que garante a consistência ideal.

Ingredientes principais:

Chocolate meio amargo e creme de leite para a ganache.

Leite condensado, leite em pó, creme de leite e leite integral para o pudim.

Modo de preparo simplificado:

Prepare a ganache e leve ao congelador. Misture os ingredientes do pudim. Despeje a mistura do pudim sobre a ganache na forma. Congele por, no mínimo, 8 horas. Desenforme com cuidado e sirva.

Seja para um almoço em família, um jantar especial ou simplesmente para se refrescar, este pudim sorvete será o destaque. Surpreenda-se com a facilidade e o resultado espetacular desta sobremesa gelada!

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