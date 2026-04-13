Sem abridor em casa? Truque para abrir lata com colher sem se machucar e salvar o almoço na correria
Truque simples com colher ajuda a abrir latas sem abridor e pode salvar refeições em situações de emergência
Ficar sem abridor de lata bem na hora de preparar uma refeição é mais comum do que parece. Nessas situações, improvisar com o que se tem à mão pode fazer toda a diferença. Um truque simples com colher tem ganhado destaque justamente por oferecer uma solução prática para abrir latas sem o utensílio tradicional.
Além de acessível, o método não exige equipamentos específicos. No entanto, ele pede atenção e cuidado, já que envolve o contato direto com o metal da lata.
Como abrir lata com colher de forma segura
Antes de tudo, é importante posicionar a lata em uma superfície firme e estável. Dessa forma, você evita que ela escorregue durante o processo e garante mais controle nos movimentos.
Em seguida, apoie a ponta da colher na borda da tampa, bem na junção entre a tampa e o corpo da lata. Depois disso, comece a fazer movimentos curtos de fricção, pressionando o metal até enfraquecer a região.
Com o tempo, o metal cede e forma um pequeno furo. A partir daí, use a colher como alavanca para ampliar a abertura e seguir ao redor da tampa.
Passo a passo para abrir lata sem abridor
Para facilitar, siga este processo:
- Primeiro, coloque a lata sobre uma base firme
- Depois, posicione a colher no bordo interno da tampa
- Em seguida, pressione e faça movimentos repetidos
- Assim que surgir o primeiro furo, aumente a abertura
- Por fim, percorra toda a borda até soltar a tampa
Esse método costuma funcionar melhor em latas de metal mais fino, como as de conservas alimentícias.
Cuidados importantes para evitar acidentes
Apesar de funcionar, o truque exige atenção. Isso porque, à medida que o metal se rompe, as bordas ficam afiadas e podem causar cortes.
Por isso, evite movimentos bruscos e segure bem a lata durante todo o processo. Além disso, se possível, utilize um pano para proteger as mãos.
Outro ponto importante é manter crianças afastadas. Após abrir, descarte a tampa com cuidado, já que ela permanece cortante.
Especialistas recomendam usar esse método apenas em situações de emergência. Sempre que possível, o ideal é utilizar um abridor adequado, que oferece mais segurança no dia a dia.
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