Mulher consegue garantir prêmio da Mega-Sena sem precisar mostrar bilhete
Justiça reconhece provas digitais e manda pagar prêmio mesmo sem comprovante físico da aposta
Uma moradora de São Paulo conseguiu na Justiça o direito de receber um prêmio da Mega-Sena mesmo sem apresentar o bilhete original da aposta. O caso chamou atenção por mostrar que, em situações específicas, outros tipos de prova podem ser aceitos para garantir o pagamento.
A apostadora participou de um bolão da Mega da Virada e foi informada de que havia acertado a quina, com direito a cerca de R$ 14 mil. No entanto, ao tentar sacar o valor, descobriu que havia perdido o comprovante físico da aposta.
Caixa negou pagamento inicialmente
Sem o bilhete original, a Caixa Econômica Federal recusou o pagamento do prêmio.
Isso porque, em regra, o comprovante físico é exigido como forma de garantir a autenticidade da aposta.
Diante da negativa, a mulher decidiu recorrer à Justiça.
Provas apresentadas no processo
Para comprovar que havia participado do bolão, a apostadora reuniu diferentes evidências.
Entre elas:
- conversas por aplicativo
- comprovante de pagamento
- registros da compra do bolão
Assim, ela conseguiu demonstrar sua participação na aposta premiada.
Justiça reconheceu o direito
Ao analisar o caso, o juiz entendeu que as provas eram suficientes.
Dessa forma, reconheceu que a mulher era, de fato, uma das vencedoras do bolão.
Além disso, determinou que o pagamento fosse realizado com correção monetária.
O que a decisão representa
A decisão reforça que o bilhete físico continua sendo o principal meio de comprovação.
No entanto, em situações excepcionais, outros elementos podem ser aceitos.
Por isso, guardar comprovantes e registros da aposta pode ser fundamental.
Atenção ao participar de bolões
Especialistas recomendam alguns cuidados.
Entre eles:
- guardar comprovantes
- registrar participação no grupo
- manter conversas e recibos
Assim, o apostador aumenta a segurança em caso de problemas.
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