Mulher consegue garantir prêmio da Mega-Sena sem precisar mostrar bilhete

Justiça reconhece provas digitais e manda pagar prêmio mesmo sem comprovante físico da aposta

Gabriel Yuri Souto - 14 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Uma moradora de São Paulo conseguiu na Justiça o direito de receber um prêmio da Mega-Sena mesmo sem apresentar o bilhete original da aposta. O caso chamou atenção por mostrar que, em situações específicas, outros tipos de prova podem ser aceitos para garantir o pagamento.

A apostadora participou de um bolão da Mega da Virada e foi informada de que havia acertado a quina, com direito a cerca de R$ 14 mil. No entanto, ao tentar sacar o valor, descobriu que havia perdido o comprovante físico da aposta.

Caixa negou pagamento inicialmente

Sem o bilhete original, a Caixa Econômica Federal recusou o pagamento do prêmio.

Isso porque, em regra, o comprovante físico é exigido como forma de garantir a autenticidade da aposta.

Diante da negativa, a mulher decidiu recorrer à Justiça.

Provas apresentadas no processo

Para comprovar que havia participado do bolão, a apostadora reuniu diferentes evidências.

Entre elas:

conversas por aplicativo

comprovante de pagamento

registros da compra do bolão

Assim, ela conseguiu demonstrar sua participação na aposta premiada.

Justiça reconheceu o direito

Ao analisar o caso, o juiz entendeu que as provas eram suficientes.

Dessa forma, reconheceu que a mulher era, de fato, uma das vencedoras do bolão.

Além disso, determinou que o pagamento fosse realizado com correção monetária.

O que a decisão representa

A decisão reforça que o bilhete físico continua sendo o principal meio de comprovação.

No entanto, em situações excepcionais, outros elementos podem ser aceitos.

Por isso, guardar comprovantes e registros da aposta pode ser fundamental.

Atenção ao participar de bolões

Especialistas recomendam alguns cuidados.

Entre eles:

guardar comprovantes

registrar participação no grupo

manter conversas e recibos

Assim, o apostador aumenta a segurança em caso de problemas.

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