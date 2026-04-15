Golpe no Atacadão: grupo que age em Anápolis, Goiânia e Brasília usa esquema para tentar enganar funcionários e fugir sem pagar
Suspeitos encheram carrinhos e tentaram sair sem pagar; grupo já acumula prejuízos de mais de R$ 50 mil em três cidades
A cena parecia comum, mas era fruto de articulação bem orquestrada: pelo menos seis pessoas foram flagradas tentando furtar o Atacadão de Anápolis na manhã desta terça-feira (15).
Imagens obtidas pelo Portal 6 mostram que os suspeitos encheram carrinhos de mercadorias e tentaram sair sem pagar enquanto distraíam os atendentes.
A estratégia era coordenada, com parte do grupo se passando por compradores comuns enquanto o restante tentava sair do supermercado sem pagar, se aproveitando da movimentação do local.
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A movimentação foi percebida por funcionários e a Polícia Militar foi acionada, porém o grupo já havia escapado do Atacadão em um Fiat Siena, quase atropelando um funcionário na saída.
Além do caso em Anápolis, funcionários reportaram que golpes semelhantes já foram registrados em unidades do Atacadão de Goiânia e Brasília.
Segundo apuração do Portal 6, os prejuízos causados pelo grupo são superiores a R$ 50 mil.
A reportagem procurou o Atacadão, mas não obteve resposta até o fechamento da matéria.
Em nota à reportagem, o Atacadão informou que XXXX. Confira na íntegra:
XXXX
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