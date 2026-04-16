Latam terá classe executiva com assento-cama em aviões de corredor único

Segundo a companhia, a configuração da cabine premium será 1-1, com dois assentos por fileira, próximos às janelas da aeronave

Folhapress - 16 de abril de 2026

(Foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Nesta quarta-feira, a Latam anunciou que oferecerá cabine executiva com assentos que viram cama nas aeronaves Airbus A321 XLR, de corredor único, que devem chegar à companhia a partir de 2027. Os assentos serão do modelo VantageSOLO, fabricados pela Thompson Aero Seating.

Segundo a companhia, a configuração da cabine premium será 1-1, com dois assentos por fileira, próximos às janelas da aeronave. As outras áreas do avião devem manter a configuração comum 3-3, com seis assentos por fileira, preservando as cabines econômica e econômica premium. No total, a aeronave terá capacidade “superior a 170 passageiros” -o número exato, no entanto, não foi confirmado pela Latam.

Apesar de ser relativamente comum em companhias que já operam o A321 XLR (como a espanhola Ibéria, de Madri para Fortaleza e Recife, e a portuguesa TAP), essa será a primeira vez que uma aérea da América do Sul oferece esse tipo de serviço em aeronaves de corredor único.

Esses novos aviões também devem ganhar um sistema de entretenimento de bordo semelhante àqueles dos aviões maiores, com telas na traseira dos assentos.

Por enquanto, a companhia ainda não anunciou as rotas que devem ser atendidas pelo A321XLR, mas a expectativa é que a aeronave seja usada para serviços de longa distância entre cidades médias, que não teriam demanda suficiente para encher um avião de corredor duplo. Esse novo modelo de aeronave foi projetado justamente para esse tipo de rota.

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