Ex-gestora da Santa Casa de Anápolis, Irmã Rita é internada em estado grave na UTI

Freira passou anos à frente da administração da unidade e também do Heana

Natália Sezil - 16 de abril de 2026

Irmã Rita Cecília. (Foto: Reprodução)

Maria da Glória Fernandes Coelho, conhecida como Irmã Rita Cecília, está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Anápolis.

A freira é conhecida por ter sido diretora administrativa da unidade e também do Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (Heana, à época HUANA) durante anos.

O Portal 6 apurou que o estado dela é grave, porém estável. Irmã Marinêz, ministra da ordem, contou que ela “está muito bem assistida pela equipe de profissionais da Santa Casa”.

Compartilhou também, em tom de esperança: “confiamos sua vida aos cuidados de Deus e dos profissionais”.

A reportagem buscou a Santa Casa de Anápolis para atualizar com detalhes o estado de saúde, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue em aberto.

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