Brasileiros que precisam atualizar o documento de identidade para o novo formato: veja como fazer passo a passo

Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já está disponível e traz mudanças importantes no Brasil

Gabriel Yuri Souto - 16 de abril de 2026

(Foto: Divulgação GOV)

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já começou a substituir o antigo RG no Brasil. Apesar disso, muitos brasileiros ainda têm dúvidas sobre quem precisa atualizar o documento e como fazer o processo corretamente.

O novo modelo traz mudanças importantes, como a unificação do número de identificação com o CPF e maior segurança contra fraudes.

Quem precisa atualizar o documento

A troca para o novo modelo não é obrigatória imediatamente.

Atualmente:

o RG antigo continua válido até 2032

a atualização acontece de forma gradual

alguns serviços já começam a exigir a nova identidade

Assim, quem precisa emitir novo documento ou atualizar dados pode aproveitar para migrar para a CIN.

O que muda com a nova identidade

A nova identidade traz várias melhorias.

Entre as principais mudanças estão:

CPF como número único nacional

QR Code para verificação

versão digital integrada ao app Gov.br

padrão único em todo o país

Dessa forma, o documento se torna mais seguro e prático.

Passo a passo para emitir a nova CIN

O processo é simples, mas exige algumas etapas obrigatórias.

Veja como fazer:

1. Fazer o agendamento

Primeiramente, o cidadão deve acessar o site oficial do governo (gov.br/identidade) e agendar o atendimento no seu estado.

2. Separar os documentos

Em seguida, é necessário reunir:

certidão de nascimento ou casamento

CPF (caso não esteja regularizado)

Esses documentos são obrigatórios para emissão.

3. Comparecer ao atendimento presencial

Depois, o cidadão deve ir até o posto indicado.

Nesse momento, o órgão:

coleta biometria

tira foto

valida os dados

Essa etapa é obrigatória para garantir segurança.

4. Aguardar a emissão

Após o atendimento, o documento entra em processamento.

Além disso, o prazo pode variar conforme o estado.

5. Baixar a versão digital

Assim que a versão física estiver pronta, o cidadão pode acessar o aplicativo Gov.br.

Dessa forma, consegue usar também a versão digital da identidade.

A nova identidade é gratuita?

Sim, a primeira via da CIN é gratuita para todos os brasileiros.

No entanto, versões adicionais ou modelos em cartão podem ter cobrança, dependendo do estado.

Prazo para adaptação

O governo definiu um cronograma gradual.

Por exemplo:

quem não tem biometria pode precisar emitir antes

beneficiários de programas sociais terão prazos específicos

Assim, a atualização ocorre aos poucos em todo o país.

Vale a pena fazer agora?

Mesmo sem obrigatoriedade imediata, a nova identidade já oferece vantagens.

Além disso, facilita o acesso a serviços públicos e reduz riscos de fraude.

Por isso, antecipar a emissão pode evitar problemas no futuro.

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