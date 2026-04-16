Brasileiros que precisam atualizar o documento de identidade para o novo formato: veja como fazer passo a passo
Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já está disponível e traz mudanças importantes no Brasil
A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já começou a substituir o antigo RG no Brasil. Apesar disso, muitos brasileiros ainda têm dúvidas sobre quem precisa atualizar o documento e como fazer o processo corretamente.
O novo modelo traz mudanças importantes, como a unificação do número de identificação com o CPF e maior segurança contra fraudes.
Quem precisa atualizar o documento
A troca para o novo modelo não é obrigatória imediatamente.
Atualmente:
- o RG antigo continua válido até 2032
- a atualização acontece de forma gradual
- alguns serviços já começam a exigir a nova identidade
Assim, quem precisa emitir novo documento ou atualizar dados pode aproveitar para migrar para a CIN.
O que muda com a nova identidade
A nova identidade traz várias melhorias.
Entre as principais mudanças estão:
- CPF como número único nacional
- QR Code para verificação
- versão digital integrada ao app Gov.br
- padrão único em todo o país
Dessa forma, o documento se torna mais seguro e prático.
Passo a passo para emitir a nova CIN
O processo é simples, mas exige algumas etapas obrigatórias.
Veja como fazer:
1. Fazer o agendamento
Primeiramente, o cidadão deve acessar o site oficial do governo (gov.br/identidade) e agendar o atendimento no seu estado.
2. Separar os documentos
Em seguida, é necessário reunir:
- certidão de nascimento ou casamento
- CPF (caso não esteja regularizado)
Esses documentos são obrigatórios para emissão.
3. Comparecer ao atendimento presencial
Depois, o cidadão deve ir até o posto indicado.
Nesse momento, o órgão:
- coleta biometria
- tira foto
- valida os dados
Essa etapa é obrigatória para garantir segurança.
4. Aguardar a emissão
Após o atendimento, o documento entra em processamento.
Além disso, o prazo pode variar conforme o estado.
5. Baixar a versão digital
Assim que a versão física estiver pronta, o cidadão pode acessar o aplicativo Gov.br.
Dessa forma, consegue usar também a versão digital da identidade.
A nova identidade é gratuita?
Sim, a primeira via da CIN é gratuita para todos os brasileiros.
No entanto, versões adicionais ou modelos em cartão podem ter cobrança, dependendo do estado.
Prazo para adaptação
O governo definiu um cronograma gradual.
Por exemplo:
- quem não tem biometria pode precisar emitir antes
- beneficiários de programas sociais terão prazos específicos
Assim, a atualização ocorre aos poucos em todo o país.
Vale a pena fazer agora?
Mesmo sem obrigatoriedade imediata, a nova identidade já oferece vantagens.
Além disso, facilita o acesso a serviços públicos e reduz riscos de fraude.
Por isso, antecipar a emissão pode evitar problemas no futuro.
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