Márcio Corrêa decreta ponto facultativo em Anápolis na véspera do feriado de Tiradentes

Medida vale para o dia 20 de abril e não se aplica a serviços essenciais que funcionam em regime de plantão

Lara Duarte - 16 de abril de 2026

Imagem mostra prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa. (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais na próxima segunda-feira (20), véspera do feriado de Tiradentes.

A decisão consta em decreto publicado nesta quinta-feira (15) no Diário Oficial do Município (DOM).

A medida estabelece suspensão do expediente em período integral para os órgãos da Administração Municipal.

No entanto, serviços considerados essenciais continuam funcionando normalmente.

Ficam de fora do ponto facultativo os servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) que atuam em regime de escala, garantindo atendimentos de urgência e emergência.

Também seguem em atividade equipes do Zap Prefeitura e profissionais vinculados a serviços contínuos ou emergenciais.

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