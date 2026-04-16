Márcio Corrêa decreta ponto facultativo em Anápolis na véspera do feriado de Tiradentes

Medida vale para o dia 20 de abril e não se aplica a serviços essenciais que funcionam em regime de plantão

Lara Duarte -
Márcio Corrêa decreta ponto facultativo em Anápolis na véspera do feriado de Tiradentes
Imagem mostra prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa. (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais na próxima segunda-feira (20), véspera do feriado de Tiradentes.

A decisão consta em decreto publicado nesta quinta-feira (15) no Diário Oficial do Município (DOM).

A medida estabelece suspensão do expediente em período integral para os órgãos da Administração Municipal.

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No entanto, serviços considerados essenciais continuam funcionando normalmente.

Ficam de fora do ponto facultativo os servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) que atuam em regime de escala, garantindo atendimentos de urgência e emergência.

Também seguem em atividade equipes do Zap Prefeitura e profissionais vinculados a serviços contínuos ou emergenciais.

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Lara Duarte

Jornalista e pós-graduanda em Ciência Política, com atuação em jornal impresso, assessoria de comunicação e produção, reunindo experiência em diferentes frentes da comunicação.

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