Bolo de leite cremoso: o segredo para textura de pudim perfeita

Receita simples conquista pela maciez e surpreende com uma consistência delicada, cremosa e cheia de sabor

Layne Brito -
Bolo de leite cremoso
(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram/julianareis_ft)

O bolo de leite cremoso é uma daquelas receitas que surpreendem logo na primeira fatia. Simples de preparar, ele foge do tradicional e ganha destaque pela textura macia e úmida, que lembra pudim.

O segredo está na combinação de muitos líquidos com pouca farinha, o que deixa a massa leve e extremamente cremosa.

Para completar, uma misturinha especial por cima ajuda a dar ainda mais sabor e um acabamento diferente ao bolo.

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Ingredientes

  • 3 ovos
  • 3 colheres de sopa rasas de manteiga ou margarina
  • 1 caixinha de leite condensado (395g)
  • 200 ml de leite de coco
  • 3 xícaras de leite
  • 1 xícara de açúcar
  • 1 xícara de farinha de trigo sem fermento

Misturinha

  • 1 colher de sopa de açúcar
  • 1 colher de sopa de leite em pó

Modo de preparo

  1. No liquidificador, coloque os ovos, a manteiga derretida, o leite condensado, o leite de coco, o leite, o açúcar e a farinha de trigo.
  2. Bata bem até formar uma massa lisa e homogênea.
  3. Despeje a mistura em uma forma untada.
  4. Misture o açúcar com o leite em pó e polvilhe por cima da massa.
  5. Leve ao forno preaquecido a 180 graus.
  6. Coloque uma assadeira por baixo da forma para evitar que a massa entorne.
  7. Asse por cerca de 1 hora e 20 minutos.
  8. Retire quando ainda estiver levemente balançando no centro. Depois de frio, ele firma e fica bem cremoso.

No fim, esse é aquele tipo de receita que prova que não é preciso complicar para surpreender.

Com poucos ingredientes e um preparo simples, você consegue um bolo diferente, cremoso e perfeito para qualquer momento do dia.

 

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Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

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