Bolo de leite cremoso: o segredo para textura de pudim perfeita

Receita simples conquista pela maciez e surpreende com uma consistência delicada, cremosa e cheia de sabor

Layne Brito - 16 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram/julianareis_ft)

O bolo de leite cremoso é uma daquelas receitas que surpreendem logo na primeira fatia. Simples de preparar, ele foge do tradicional e ganha destaque pela textura macia e úmida, que lembra pudim.

O segredo está na combinação de muitos líquidos com pouca farinha, o que deixa a massa leve e extremamente cremosa.

Para completar, uma misturinha especial por cima ajuda a dar ainda mais sabor e um acabamento diferente ao bolo.

Ingredientes

3 ovos

3 colheres de sopa rasas de manteiga ou margarina

1 caixinha de leite condensado (395g)

200 ml de leite de coco

3 xícaras de leite

1 xícara de açúcar

1 xícara de farinha de trigo sem fermento

Misturinha

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de sopa de leite em pó

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os ovos, a manteiga derretida, o leite condensado, o leite de coco, o leite, o açúcar e a farinha de trigo. Bata bem até formar uma massa lisa e homogênea. Despeje a mistura em uma forma untada. Misture o açúcar com o leite em pó e polvilhe por cima da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 graus. Coloque uma assadeira por baixo da forma para evitar que a massa entorne. Asse por cerca de 1 hora e 20 minutos. Retire quando ainda estiver levemente balançando no centro. Depois de frio, ele firma e fica bem cremoso.

No fim, esse é aquele tipo de receita que prova que não é preciso complicar para surpreender.

Com poucos ingredientes e um preparo simples, você consegue um bolo diferente, cremoso e perfeito para qualquer momento do dia.

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