Bolo de leite cremoso: o segredo para textura de pudim perfeita
Receita simples conquista pela maciez e surpreende com uma consistência delicada, cremosa e cheia de sabor
O bolo de leite cremoso é uma daquelas receitas que surpreendem logo na primeira fatia. Simples de preparar, ele foge do tradicional e ganha destaque pela textura macia e úmida, que lembra pudim.
O segredo está na combinação de muitos líquidos com pouca farinha, o que deixa a massa leve e extremamente cremosa.
Para completar, uma misturinha especial por cima ajuda a dar ainda mais sabor e um acabamento diferente ao bolo.
Ingredientes
- 3 ovos
- 3 colheres de sopa rasas de manteiga ou margarina
- 1 caixinha de leite condensado (395g)
- 200 ml de leite de coco
- 3 xícaras de leite
- 1 xícara de açúcar
- 1 xícara de farinha de trigo sem fermento
Misturinha
- 1 colher de sopa de açúcar
- 1 colher de sopa de leite em pó
Modo de preparo
- No liquidificador, coloque os ovos, a manteiga derretida, o leite condensado, o leite de coco, o leite, o açúcar e a farinha de trigo.
- Bata bem até formar uma massa lisa e homogênea.
- Despeje a mistura em uma forma untada.
- Misture o açúcar com o leite em pó e polvilhe por cima da massa.
- Leve ao forno preaquecido a 180 graus.
- Coloque uma assadeira por baixo da forma para evitar que a massa entorne.
- Asse por cerca de 1 hora e 20 minutos.
- Retire quando ainda estiver levemente balançando no centro. Depois de frio, ele firma e fica bem cremoso.
No fim, esse é aquele tipo de receita que prova que não é preciso complicar para surpreender.
Com poucos ingredientes e um preparo simples, você consegue um bolo diferente, cremoso e perfeito para qualquer momento do dia.
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