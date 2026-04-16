Venda frustrada: proprietário e imobiliária são condenados a pagar cerca de R$ 100 mil após falhas na negociação

Justiça reconhece negligência na venda de imóvel com dívidas ocultas e determina indenização ao comprador

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
Aprovada quebra de sigilo bancário para ajudar a definir o valor da pensão alimentícia
(Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

Uma negociação imobiliária que parecia concluída acabou se transformando em disputa judicial. O caso envolveu a compra frustrada de um apartamento em Buenos Aires, na Argentina, e terminou com condenação do proprietário e da imobiliária ao pagamento de indenização.

A decisão reconheceu falhas graves na condução do negócio, principalmente pela omissão de informações sobre dívidas do imóvel.

O que aconteceu na negociação

A compradora havia reservado o imóvel e pago valores iniciais.

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Além disso, conseguiu aprovação de financiamento bancário, o que permitia avançar para a escritura.

No entanto, o banco identificou a existência de embargos no imóvel, o que impediu a conclusão da venda.

Assim, a negociação foi interrompida.

Falha na verificação do imóvel

O tribunal entendeu que houve negligência por parte dos envolvidos.

Por um lado, o proprietário declarou que não havia impedimentos para a venda.

Por outro, a imobiliária anunciou o imóvel como apto para financiamento sem realizar a verificação adequada.

Dessa forma, ambos contribuíram para o problema.

Divisão da responsabilidade

Na decisão final, a Justiça definiu a responsabilidade de cada parte.

O tribunal estabeleceu:

  • 60% de responsabilidade para o corretor imobiliário
  • 40% de responsabilidade para o proprietário

Além disso, considerou que o profissional tinha obrigação maior de verificar a situação legal do imóvel.

Indenização e perdas financeiras

A Justiça determinou o pagamento de indenização à compradora.

O valor incluiu:

  • devolução dos valores pagos
  • compensação por variação cambial
  • indenização por danos morais

Assim, o total da compensação ultrapassou cerca de US$ 18 mil, além de valores adicionais em moeda local.

Impacto da variação do dólar

Um dos pontos mais relevantes da decisão envolveu a diferença cambial.

Como a negociação ocorreu em dólares, a compradora perdeu poder de compra ao longo do tempo.

Por isso, o tribunal determinou o reajuste do valor para compensar essa perda.

O que o caso ensina

A decisão reforça a importância da transparência em negociações imobiliárias.

Além disso, mostra que:

  • o corretor deve verificar a situação do imóvel
  • o proprietário deve informar corretamente as condições
  • o comprador pode buscar reparação em caso de prejuízo

Assim, o caso serve de alerta para todas as partes envolvidas.

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Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

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