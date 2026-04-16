Venda frustrada: proprietário e imobiliária são condenados a pagar cerca de R$ 100 mil após falhas na negociação
Justiça reconhece negligência na venda de imóvel com dívidas ocultas e determina indenização ao comprador
Uma negociação imobiliária que parecia concluída acabou se transformando em disputa judicial. O caso envolveu a compra frustrada de um apartamento em Buenos Aires, na Argentina, e terminou com condenação do proprietário e da imobiliária ao pagamento de indenização.
A decisão reconheceu falhas graves na condução do negócio, principalmente pela omissão de informações sobre dívidas do imóvel.
O que aconteceu na negociação
A compradora havia reservado o imóvel e pago valores iniciais.
Além disso, conseguiu aprovação de financiamento bancário, o que permitia avançar para a escritura.
No entanto, o banco identificou a existência de embargos no imóvel, o que impediu a conclusão da venda.
Assim, a negociação foi interrompida.
Falha na verificação do imóvel
O tribunal entendeu que houve negligência por parte dos envolvidos.
Por um lado, o proprietário declarou que não havia impedimentos para a venda.
Por outro, a imobiliária anunciou o imóvel como apto para financiamento sem realizar a verificação adequada.
Dessa forma, ambos contribuíram para o problema.
Divisão da responsabilidade
Na decisão final, a Justiça definiu a responsabilidade de cada parte.
O tribunal estabeleceu:
- 60% de responsabilidade para o corretor imobiliário
- 40% de responsabilidade para o proprietário
Além disso, considerou que o profissional tinha obrigação maior de verificar a situação legal do imóvel.
Indenização e perdas financeiras
A Justiça determinou o pagamento de indenização à compradora.
O valor incluiu:
- devolução dos valores pagos
- compensação por variação cambial
- indenização por danos morais
Assim, o total da compensação ultrapassou cerca de US$ 18 mil, além de valores adicionais em moeda local.
Impacto da variação do dólar
Um dos pontos mais relevantes da decisão envolveu a diferença cambial.
Como a negociação ocorreu em dólares, a compradora perdeu poder de compra ao longo do tempo.
Por isso, o tribunal determinou o reajuste do valor para compensar essa perda.
O que o caso ensina
A decisão reforça a importância da transparência em negociações imobiliárias.
Além disso, mostra que:
- o corretor deve verificar a situação do imóvel
- o proprietário deve informar corretamente as condições
- o comprador pode buscar reparação em caso de prejuízo
Assim, o caso serve de alerta para todas as partes envolvidas.
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