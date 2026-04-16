Lotofácil faz 10 ganhadores em Goiás; confira os números sorteados

Próximo sorteio acontece nesta quinta-feira (16) com estimativa de prêmio em R$ 5 milhões

Lara Duarte - 16 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/CEF)

O concurso 3662 da Lotofácil terminou sem vencedores na faixa principal, mas distribuiu prêmios para 175 apostas que acertaram 14 dezenas. Cada uma delas levou cerca de R$ 2,4 mil.

Goiás apareceu com destaque no resultado, somando dez apostas premiadas. Os bilhetes foram registrados em Anápolis, Chapadão do Céu, quatro em Goiânia, além de Morrinhos, Pontalina, Quirinópolis e São Simão.

As demais faixas também tiveram grande volume de ganhadores. Aproximadamente 7,6 mil apostas acertaram 13 números e receberam R$ 35. Já mais de 99,4 mil fizeram 12 acertos, com prêmio de R$ 14, enquanto cerca de 588 mil marcaram 11 dezenas e garantiram R$ 7.

Os números sorteados foram 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 23 e 25.

A arrecadação do concurso chegou a R$ 20,6 milhões, conforme informou a Caixa Econômica Federal. O próximo sorteio acontece nesta quinta-feira (16) com estimativa de prêmio em R$ 5 milhões.

Como jogar

Para jogar na Quina, o apostador deve selecionar de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis. Quanto mais dezenas escolhidas, maior o valor da aposta e também a probabilidade de acerto.

Entre as opções disponíveis, a Surpresinha permite que o sistema escolha os números automaticamente, enquanto a Teimosinha possibilita repetir o mesmo jogo por vários concursos consecutivos.

Na Quina, há premiação para apostas que acertam de dois a cinco números. A aposta mínima custa R$ 3 nas casas lotéricas e R$ 4 pela internet, com valores mais altos conforme a quantidade de dezenas marcadas.

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