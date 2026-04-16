O milagre no deserto: Arábia Saudita usa água de esgoto tratada para criar corredor verde gigante em meio à areia

Recursos antes descartados agora alimentam o renascimento de ecossistemas inteiros em áreas remotas

Magno Oliver - 16 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Construction Time)

O governo da Arábia Saudita consolidou nesta semana um marco histórico em sua agenda ambiental ao inaugurar a fase expansiva do projeto que converte efluentes domésticos em cinturões florestais.

Sob a égide da iniciativa “Saudi Green”, o país utiliza agora redes complexas de irrigação alimentadas exclusivamente por águas residuais tratadas para sustentar milhões de mudas nativas em regiões antes estéreis.

A ação foca na contenção de tempestades de areia e na redução da temperatura térmica em áreas urbanas adjacentes, transformando o deserto em um laboratório vivo de economia circular em escala monumental.

O desenvolvimento técnico desta operação envolve estações de tratamento de última geração que purificam o esgoto até níveis seguros para uso agrícola e florestal, eliminando o desperdício de água potável dessalinizada.

Os especialistas em botânica selecionaram espécies como a acácia e o ghaf, capazes de prosperar com pouca umidade e alta salinidade, formando corredores que já podem ser vistos por imagens de satélite.

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, Água e Agricultura saudita, o objetivo é que esse sistema de infraestrutura verde funcione como um “pulmão artificial”, interconectando cidades e preservando a biodiversidade local que estava em declínio.

As atualizações mais recentes do projeto indicam que a meta de plantar 10 bilhões de árvores está avançando com o apoio de parcerias internacionais e monitoramento por inteligência artificial.

O uso de água de reuso não apenas viabiliza o projeto economicamente, mas também estabelece um novo padrão global para nações que enfrentam o estresse hídrico severo.

Ao fechar o ciclo da água, a Arábia Saudita deixa de ver o esgoto como um passivo ambiental e o posiciona como o combustível essencial para uma revolução paisagística que promete alterar o clima regional nas próximas décadas.

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