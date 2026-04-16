Homem é esfaqueado após discussão e busca socorro em posto de combustível de Anápolis

Vítima sofreu golpes no corpo e conseguiu fugir até estabelecimento, onde recebeu os primeiros socorros

Pedro Ribeiro - 16 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Um homem, de 47 anos, ficou ferido após ser esfaqueado na noite desta quinta-feira (16), na região do Parque Brasília 2ª Etapa, em Anápolis.

A vítima se envolveu em uma discussão dentro de um bar com outro homem, situação que teria sido motivada por uma mulher.

Durante o desentendimento, o suspeito desferiu golpes de faca, atingindo costas, abdômen e braço.

Mesmo ferido, o homem conseguiu deixar o local em uma moto e seguiu até um posto de combustíveis na Avenida PB-1, onde pediu ajuda aos funcionários.

No local, frentistas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

A Polícia Militar (PM) esteve no local e registrou a ocorrência como lesão corporal dolosa.

Inicialmente, o autor não foi identificado, mas já no hospital a vítima indicou um possível nome e endereço do suspeito.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

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