Homem é esfaqueado após discussão e busca socorro em posto de combustível de Anápolis
Vítima sofreu golpes no corpo e conseguiu fugir até estabelecimento, onde recebeu os primeiros socorros
Um homem, de 47 anos, ficou ferido após ser esfaqueado na noite desta quinta-feira (16), na região do Parque Brasília 2ª Etapa, em Anápolis.
A vítima se envolveu em uma discussão dentro de um bar com outro homem, situação que teria sido motivada por uma mulher.
Durante o desentendimento, o suspeito desferiu golpes de faca, atingindo costas, abdômen e braço.
Mesmo ferido, o homem conseguiu deixar o local em uma moto e seguiu até um posto de combustíveis na Avenida PB-1, onde pediu ajuda aos funcionários.
No local, frentistas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).
A Polícia Militar (PM) esteve no local e registrou a ocorrência como lesão corporal dolosa.
Inicialmente, o autor não foi identificado, mas já no hospital a vítima indicou um possível nome e endereço do suspeito.
O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).
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