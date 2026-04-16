Problema técnico causa fila quilométrica e atraso em estreia do Reder Circus Abracadabra, em Anápolis

Descarga elétrica danificou equipamentos e público relatou espera de mais de uma hora para o início do show

Matheus Araújo Matheus Araujo -
Descarga elétrica danificou equipamentos e público relatou espera de mais de uma hora para o início do show
Foto: Reprodução

A aguardada estreia do Reder Circus Abracadabra na noite desta quinta-feira (16), em Anápolis, que estava inicialmente prevista para o dia dez de abril, gerou uma longa fila e atraso de mais de uma hora.

Apesar da grande expectativa, o início do espetáculo sofreu um atraso devido a um imprevisto técnico. Uma descarga elétrica, causada por voltagem incorreta, acabou danificando equipamentos da estrutura.

O incidente contribuiu para o aumento da fila, que chegou a virar a esquina, chamando a atenção de quem passava pela região.

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A repercussão foi imediata e internautas compartilharam imagens com o Portal 6 do movimento intenso na porta do local.

Em um dos vídeos compartilhados, um leitor mostra que já passava das 21h e o show, que estava previsto para iniciar às 20h, ainda não tinha começado.

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Matheus Araújo

Matheus Araujo

Publicitário pela Universidade Evangélica de Goiás. Social media do Portal 6 desde agosto.

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