Roupas a partir de R$ 2: evento reúne 40 brechós com mais de 10 mil itens

Com peças acessíveis, variedade de estilos e espaço para garimpo, evento promete atrair quem gosta de moda, economia e boas descobertas

Layne Brito - 17 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/youtube/ Gisa Costa dá a dica)

Quem gosta de garimpar peças boas por preços baixos já pode se animar. Um evento que reúne 40 brechós e mais de 10 mil itens promete movimentar o público com roupas a partir de R$ 2 e opções para diferentes gostos e bolsos.

Mais do que uma chance de economizar, a proposta chama atenção pela variedade.

O público poderá encontrar desde peças básicas para o dia a dia até itens mais estilosos, além de acessórios, calçados e outros produtos que costumam fazer sucesso nesse tipo de feira.

O evento será realizado no Armazém Cultural, localizado na avenida Calógeras, nº 3065, Centro, em Campo Grande, com entrada gratuita para o público.

A programação acontece neste sábado (18), das 9h às 16h.

Confira alguns destaques do evento:

Roupas com preços a partir de R$ 2

Participação de 40 brechós

Mais de 10 mil itens disponíveis

Opções para diferentes estilos e faixas de preço

Ambiente voltado para quem gosta de garimpo e consumo consciente

A expectativa é de que o evento reúna um grande número de visitantes em busca de boas compras e oportunidades difíceis de encontrar no comércio tradicional.

Para quem costuma acompanhar feiras do tipo, a ocasião pode ser ideal para renovar o guarda-roupa gastando pouco.

Além do apelo econômico, encontros como esse também ganham força por incentivar a circulação de peças usadas em bom estado, ampliando o interesse de quem busca alternativas mais sustentáveis e acessíveis.

Assim, o evento se torna não apenas uma opção de compra, mas também uma experiência para quem gosta de descobrir achados.

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