Influenciadora descobre gestação mesmo com método contraceptivo

Com um bebê de apenas cinco meses em casa, criadora de conteúdo foi surpreendida por resultado positivo semanas após procedimento

Pedro Ribeiro - 17 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

A influenciadora Luani Nasser, de 34 anos, surpreendeu seguidores ao revelar que está grávida pela quarta vez, mesmo após colocar o Implanon, método contraceptivo conhecido pela alta eficácia.

Segundo ela, o dispositivo foi inserido no dia 23 de março, data em que também realizou um exame de sangue que apontou resultado negativo para gravidez.

Moradora de Água Quente, no Distrito Federal, Luani é mãe de três filhos, incluindo um bebê de apenas cinco meses.

A suspeita surgiu cerca de duas semanas após a colocação do implante, quando percebeu a ausência da menstruação.

Inicialmente, ela acreditou que a alteração poderia ser um efeito comum do próprio método.

Mesmo assim, decidiu realizar um teste de farmácia, que apresentou resultado positivo.

No dia seguinte, um exame de sangue confirmou a gestação.

A influenciadora afirma que ainda não é possível determinar se a gravidez ocorreu antes ou depois da inserção do dispositivo, e aguarda a realização de uma ecografia para esclarecer o tempo gestacional.

O caso chamou atenção nas redes sociais, onde Luani compartilha conteúdos sobre maternidade e rotina familiar.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Luani Nasser (@nasserluani)

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