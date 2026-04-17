Motorista de app é morto com tiro na cabeça ao tentar impedir assalto

Entregador alvo do roubo escapou sem ferimentos e publicou um desabafo nas redes sociais

Folhapress - 17 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O motorista de aplicativo Alisson Oliveira de Jesus, 42, morreu baleado, na madrugada de hoje, após jogar seu carro contra assaltantes para salvar um entregador na zona sul de São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Militar de SP, a vítima presenciou dois criminosos em uma motocicleta tentando roubar outro motociclista. O alvo do assalto fazia sua última entrega da noite e tentou escapar, mas acabou sendo perseguido pelos suspeitos.

O crime ocorreu por volta das 23h13, no bairro Vila Calu, Jardim Ângela. A Rua das Margaridas Amarelas, local da ocorrência, fica na divisa da capital paulista com o município de Itapecerica da Serra.

Ainda segundo a PM, Alisson tentou impedir o assalto e jogou o veículo contra os criminosos. A manobra arremessou a dupla contra um muro e deixou a moto dos suspeitos presa sob o carro.

Os suspeitos se levantaram e, um deles, de acordo com a PM, efetuou disparos contra o motorista. Os tiros atingiram a cabeça do condutor. Na sequência, a dupla roubou outra motocicleta e fugiu do local.

O entregador alvo do roubo escapou sem ferimentos e publicou um desabafo nas redes sociais. Na postagem ele relatou os momentos de tensão e disse que os criminosos roubaram uma segunda motocicleta durante a fuga.

A testemunha reconheceu a atitude do motorista que tentou ajudá-lo. “Eu vi tudo, matou o cara, o cara salvou a minha vida”, afirma o motoboy.

A polícia confirmou que os criminosos responsáveis pelo homicídio continuam foragidos. A princípio, a investigação do caso ficará sob responsabilidade do 47º Distrito Policial, localizado no Capão Redondo.

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