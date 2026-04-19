Mais uma profissão pode ter o porte de arma liberado no Brasil

Projeto aprovado em comissão da Câmara inclui agentes de fiscalização ambiental em ações externas entre as categorias com porte de arma

Gustavo de Souza - 19 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma nova categoria profissional pode entrar na lista de exceções ao Estatuto do Desarmamento. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que abre caminho para autorizar o porte de arma a agentes de fiscalização ambiental em atividade externa.

A medida dialoga diretamente com o avanço de operações em áreas consideradas sensíveis, onde servidores atuam na apuração de infrações e em ações de campo.

A proposta ainda não está em vigor, mas reacende, mais uma vez, o debate sobre a ampliação do acesso legal a armas de fogo no Brasil.

O texto analisado foi o PL 5911/25, de autoria do deputado Marcos Pollon (PL-MS), com parecer favorável do relator Alberto Fraga (PL-DF).

Na versão aprovada pela comissão, o porte passa a ser previsto para agentes de fiscalização ambiental da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios que exerçam funções externas de fiscalização, inspeção, vistoria ou apuração de infrações ambientais.

A justificativa apresentada na Câmara é a de que esses profissionais atuam em regiões de risco e, em muitos casos, ficam expostos a ameaças durante operações.

O relator argumenta que há histórico de ataques contra equipes em áreas de fiscalização, sobretudo em regiões vulneráveis do país, onde o enfrentamento a crimes ambientais ocorre em meio a cenários de violência.

Apesar da aprovação na comissão, o projeto ainda precisa avançar na tramitação legislativa. O texto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que vai avaliar a constitucionalidade e a técnica legislativa da proposta.

A Câmara também discute outros projetos com teor semelhante. Um deles é o PL 6243/25, que propõe autorizar porte e posse de arma para servidores efetivos dos órgãos de defesa do consumidor, como o Procon.

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