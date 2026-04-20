Conheça a cidade goiana que ganhou o título de “Capital da Coxinha”

Reconhecimento surgiu após destaque nacional em concurso culinário

Pedro Ribeiro - 20 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/@melhorcoxinhadobrasil)

Uma cidade do interior de Goiás passou a carregar oficialmente um título curioso: São Miguel do Passa Quatro agora é a “Capital da Coxinha”.

A nomeação foi estabelecida por meio da Lei nº 01/2026, aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Gilmar Pereira (UB).

A iniciativa busca valorizar a identidade cultural e gastronômica do município, além de abrir novas oportunidades econômicas.

O reconhecimento tem origem em um feito que colocou a cidade em evidência nacional.

A moradora Marcíria Maria de Carvalho conquistou o título de “Melhor Coxinha do Brasil” em um concurso exibido no programa Mais Você, da TV Globo, levando o nome de São Miguel do Passa Quatro para todo o país.

Em comentário publicado nas redes sociais da Câmara Municipal, Marcíria relembrou o momento da conquista.

“Em 2013, quando participei do concurso, me senti honrada em representar nossa cidade. Hoje, com essa aprovação, fortalecemos o comércio local e damos ainda mais visibilidade ao município”, afirmou.

Mais do que simbólica, a lei tem como objetivo estimular o turismo gastronômico e incentivar pequenos produtores e comerciantes locais.

A proposta também prevê ações de divulgação para consolidar o município como referência no segmento.

A iniciativa já começa a ganhar novos desdobramentos. Um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) busca ampliar o reconhecimento para todo o estado, o que pode oficializar São Miguel do Passa Quatro como “Capital da Coxinha” em nível estadual.

Para a gestão municipal, o título representa uma oportunidade de transformar tradição em desenvolvimento, atraindo visitantes e movimentando a economia local.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!