Prefeito de São Miguel do Passa Quatro sofre emboscada enquanto ia para igreja

Suspeito apresentou uma versão diferente do ocorrido e alegou que Gilmar Pereira tem uma dívida milionária com ele

Natália Sezil - 30 de março de 2026

Gilmar Pereira (UB), prefeito de São Miguel do Passa Quatro. (Foto: Divulgação)

Gilmar Pereira (UB), prefeito de São Miguel do Passa Quatro, município a 87 km de Goiânia, precisou ser socorrido após ser alvo de uma emboscada no final da tarde deste domingo (29). Toda a situação teria acontecido enquanto ele ia para a igreja.

Segundo o gestor municipal, ele estava a cerca de 1 km do destino final quando teve a passagem bloqueada por um veículo. Ele teria sido tirado de dentro do próprio carro e agredido.

Além das agressões, Gilmar ainda teria recebido uma série de ameaças. O suspeito afirmou que ele possuía dívidas em aberto e que as quitaria “de qualquer forma”, até mesmo “furando os olhos” dele.

O suspeito apresentou outra versão. Às autoridades, ele teria dito que havia sido ameaçado pelo prefeito sem esboçar qualquer reação. Ele teria sido derrubado ao chão e agredido com socos e pontapés.

Também teria sido alvo de ameaças, sendo chamado de “vagabundo, pilantra” e ouvindo que seria morto e iria “virar comida de urubu”. O suspeito alegou que a briga se deu por conta de uma dívida de aproximadamente R$ 1 milhão, adquirida durante a campanha eleitoral.

O homem teria dito que encontrou o prefeito em uma estrada, que ambos pararam os veículos e saíram, e que cobrou Gilmar, dizendo que ele era “mau pagador”, o que teria iniciado os ataques físicos.

A Prefeitura de São Miguel do Passa Quatro se manifestou publicamente. Por meio das redes sociais, disse ter “veemente repúdio ao ato de violência ocorrido na noite deste domingo (29), quando o prefeito Gilmar Pereira foi agredido por um indivíduo na estrada de acesso à sua residência”.

Disse que o prefeito tem o estado de saúde estável e que confia “nas autoridades competentes para a devida apuração dos fatos e responsabilização do agressor”.

Confira a nota completa:

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Passa Quatro manifesta seu mais veemente repúdio ao ato de violência ocorrido na noite deste domingo (29), quando o prefeito Gilmar Pereira foi agredido por um indivíduo na estrada de acesso à sua residência. O prefeito foi prontamente atendido e encaminhado ao hospital, encontrando-se neste momento em estado de saúde estável. Reforçamos que qualquer forma de violência é inaceitável e não pode ser tolerada. Confiamos nas autoridades competentes para a devida apuração dos fatos e responsabilização do agressor. A Administração Municipal segue firme, trabalhando com seriedade e compromisso com a população.

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