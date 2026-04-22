Creatina não serve só para músculo: suplemento melhora concentração e fortalece o cérebro

Creatina pode ajudar memória, atenção e energia mental, mas efeitos variam e ainda exigem mais estudos em humanos

Gabriel Dias - 22 de abril de 2026

(Foto: Ilustração/IA )

A creatina ganhou fama nas academias, mas o interesse da ciência hoje vai além dos músculos.

Pesquisas sugerem que a creatina no cérebro pode colaborar com memória, atenção e resistência à fadiga mental, especialmente em cenários de maior estresse metabólico, como privação de sono.

Ainda assim, os estudos indicam benefício potencial — não um efeito milagroso nem igual para todo mundo.

Como a creatina atua no cérebro

O cérebro consome grande quantidade de energia para manter raciocínio, atenção e processamento de informações.

Nesse contexto, a creatina ajuda no sistema de regeneração rápida de ATP, a principal “moeda energética” das células.

Por isso, quando os estoques estão adequados, a tendência é que o cérebro lide melhor com tarefas mentalmente exigentes.

Uma revisão sistemática com meta-análise publicada em 2024 encontrou efeitos favoráveis, principalmente em memória, tempo de atenção e velocidade de processamento, embora os próprios autores destaquem que ainda são necessários ensaios clínicos maiores e mais robustos.

Memória, foco e noites mal dormidas

Um dos cenários mais interessantes envolve a falta de sono. Estudos recentes mostraram que uma dose única elevada de creatina pode atenuar parte da piora cognitiva causada pela privação de sono, com melhora em tarefas de lógica, velocidade de processamento e vigilância psicomotora.

Os efeitos parecem chamar mais atenção em grupos com estoques naturalmente menores ou maior vulnerabilidade, como idosos e, possivelmente, vegetarianos, tema que também vem sendo discutido em revisões recentes sobre envelhecimento e cognição.

O que considerar antes de suplementar

A dose mais estudada para uso geral continua sendo a da creatina monohidratada, mas o uso com objetivo cognitivo ainda não tem consenso tão forte quanto o uso esportivo.

Por isso, o ideal é evitar promessas exageradas: a creatina pode ser uma aliada, mas não substitui sono adequado, alimentação equilibrada e avaliação profissional quando houver sintomas persistentes de cansaço ou dificuldade de concentração.

Este conteúdo é informativo e não substitui orientação médica ou nutricional.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!