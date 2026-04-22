Mandioca frita: fica melhor que batata frita, é mais saudável e tem uma casquinha que faz barulho a cada mordida

Crocante por fora, macia por dentro e pronta em poucos minutos, essa receita transforma um ingrediente simples em um petisco irresistível para qualquer ocasião

Daniella Bruno - 22 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de Tela/YouTube/Delícias da Eleni)

Petiscos rápidos sempre têm espaço garantido na rotina, principalmente quando unem praticidade e sabor.

Seja para acompanhar um momento de descanso, receber amigos ou complementar um lanche da tarde, receitas simples acabam se tornando as favoritas dentro de casa.

Nesse cenário, opções acessíveis e versáteis ganham ainda mais destaque.

É justamente aí que entra a mandioca frita, uma alternativa crocante e surpreendente que conquista pelo sabor e pela facilidade no preparo.

Preparo simples e resultado surpreendente

Antes de tudo, comece descascando a mandioca com cuidado.

Em seguida, corte em fatias no formato que preferir — mais finas para garantir mais crocância ou um pouco mais grossas para manter o interior macio.

Logo depois, tempere as fatias com um pouco de sal. Se quiser, aproveite esse momento para adicionar outros temperos da sua preferência, como páprica, alho em pó ou ervas secas — isso já intensifica o sabor desde o início.

Na sequência, aqueça bem o óleo em uma panela funda.

Assim que atingir a temperatura ideal, adicione as fatias aos poucos, evitando sobrecarregar o recipiente. Esse cuidado garante uma fritura uniforme.

Enquanto a mandioca frita, observe a mudança de cor e textura. Quando atingir o ponto de “batatinha dourada”, retire imediatamente.

Em seguida, coloque sobre papel toalha para absorver o excesso de óleo — esse passo deixa o petisco ainda mais sequinho e crocante.

Crocância, sabor e versatilidade no dia a dia

Além de fácil, essa receita se destaca pela textura. A casquinha fica extremamente crocante, chegando a fazer aquele barulho característico a cada mordida, enquanto o interior permanece macio e saboroso.

Outro ponto importante é a versatilidade. A mandioca frita funciona perfeitamente como acompanhamento para drinks, mas também se encaixa muito bem no lanche da tarde ou até como petisco principal em encontros informais.

Além disso, você pode elevar ainda mais a experiência ao servir com molhos.

Maionese temperada, molho de alho, ketchup ou até opções mais elaboradas combinam muito bem e deixam o petisco ainda mais interessante.

Por fim, quando comparada à batata frita, a mandioca se apresenta como uma alternativa marcante — tanto pelo sabor quanto pela textura.

Por isso, ela facilmente conquista espaço no cardápio do dia a dia.

Um clássico simples que conquista pelo sabor

No fim das contas, a mandioca frita prova que receitas simples ainda têm espaço de destaque na cozinha.

Com poucos ingredientes, preparo rápido e possibilidade de variações nos temperos e acompanhamentos, ela entrega sabor, crocância e versatilidade em qualquer ocasião.

Dá o play e veja como fazer!

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