A psicologia diz que pessoas que não deram trabalho na infância quando crescem se tornam adultos que sempre dizem “estou bem”

Nem todo silêncio é sinal de tranquilidade

Daniella Bruno - 30 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Nem sempre aquilo que parece positivo à primeira vista realmente é. Em muitas situações do dia a dia, comportamentos valorizados socialmente escondem camadas mais profundas que passam despercebidas.

Além disso, padrões que se formam ainda na infância tendem a acompanhar a pessoa por toda a vida. Muitas atitudes que parecem naturais, na verdade, são respostas aprendidas para lidar com o ambiente ao redor.

Ao mesmo tempo, cresce o interesse por temas ligados à saúde mental. Cada vez mais pessoas buscam entender suas emoções, seus comportamentos e as origens de seus padrões.

Nesse contexto, a psicologia tem mostrado que a chamada criança que não dá trabalho pode carregar muito mais do que aparenta — e isso se reflete diretamente na vida adulta.

A criança que não dá trabalho e o que isso realmente significa

A psicologia, especialmente por meio da Teoria do Apego e da Psicanálise, explica que a criança que não dá trabalho nem sempre é apenas tranquila — muitas vezes, ela aprende a se adaptar ao ambiente ao ponto de esconder suas próprias necessidades.

Na prática, a criança que não dá trabalho costuma ser aquela que não chora, não faz birra e sempre obedece. No entanto, esse comportamento pode surgir como um mecanismo de sobrevivência emocional.

Em ambientes frágeis, marcados por estresse, luto ou instabilidade, essa criança percebe que não há espaço para suas emoções. Assim, ela passa a agir de forma “perfeita” para não sobrecarregar os adultos ao seu redor.

Além disso, quando recebe atenção apenas por ser quieta e “boazinha”, a criança que não dá trabalho aprende que precisa esconder sentimentos como raiva, tristeza ou frustração para ser aceita. Dessa forma, ela inicia um processo de autoanulação que pode se prolongar por toda a vida.

O adulto que sempre diz “estou bem”

Com o tempo, a criança que não dá trabalho cresce — mas o padrão permanece. Na vida adulta, esse comportamento se transforma em uma tendência constante de dizer “estou bem”, mesmo quando não está.

Esse adulto evita conflitos, tem dificuldade em dizer “não” e frequentemente coloca as necessidades dos outros acima das próprias. Além disso, assume responsabilidades excessivas, tentando manter tudo em equilíbrio ao seu redor.

Outro ponto importante é a desconexão emocional. Muitas vezes, a pessoa nem percebe que não está bem, pois passou anos aprendendo a ignorar o que sente.

Como consequência, esse padrão pode gerar ansiedade, esgotamento emocional e até sintomas físicos. Ou seja, aquilo que começou como adaptação na infância se transforma em sobrecarga na vida adulta.

Como quebrar esse padrão de comportamento

Apesar de profundo, esse padrão pode ser transformado. O primeiro passo é reconhecer que a criança que não deu trabalho também teve necessidades que não foram atendidas.

A partir disso, a psicologia propõe a reparentagem — um processo em que o adulto aprende a cuidar de si mesmo de forma mais consciente e acolhedora.

Isso inclui validar emoções, inclusive aquelas consideradas “negativas”. Sentir raiva, tristeza ou frustração é parte natural da experiência humana.

Além disso, estabelecer limites se torna essencial. A pessoa precisa entender que não precisa ser sempre forte, útil ou silenciosa para ser aceita.

Por fim, praticar a vulnerabilidade faz toda a diferença. Substituir o “estou bem” automático por expressões mais honestas permite relações mais verdadeiras e reduz o peso emocional acumulado ao longo do tempo

A criança que não deu trabalho muitas vezes foi aquela que precisou crescer rápido demais para lidar com o ambiente ao seu redor.

Assim, ao reconhecer esse padrão, o adulto pode começar a construir uma relação mais saudável consigo mesmo — baseada em autenticidade, limites e equilíbrio emocional.

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