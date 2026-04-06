Segundo a psicologia, o silêncio dos filhos não é distância dos pais, mas sim uma forma de lidar sozinhos com a emoção

Nem todo silêncio afasta — às vezes, ele é justamente a forma mais intensa de lidar com o que se sente

Daniella Bruno - 06 de abril de 2026

(Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

A comunicação entre pais e filhos sempre refletiu as transformações da sociedade. A cada geração, novas formas de se expressar — ou de se calar — surgem, desafiando modelos tradicionais de diálogo dentro de casa.

Em um mundo cada vez mais acelerado e conectado, entender essas mudanças deixou de ser apenas uma questão de convivência e passou a ser essencial para manter vínculos saudáveis.

Nesse contexto, um comportamento específico tem gerado dúvidas e preocupações: o silêncio dos jovens. Longe de representar apenas afastamento ou desinteresse, esse hábito revela processos emocionais mais profundos e complexos, como apontam análises recentes da psicologia contemporânea.

O silêncio como linguagem emocional

Primeiramente, é fundamental mudar o olhar: o silêncio não significa ausência de comunicação — pelo contrário, ele comunica muito. Muitos jovens utilizam esse espaço como uma forma ativa de organizar pensamentos e sentimentos antes de compartilhá-los.

Além disso, essa geração tende a priorizar a autorregulação emocional. Ou seja, antes de falar, o jovem tenta entender o que está sentindo. Esse movimento demonstra maturidade emocional, ainda que, para os pais, possa parecer distanciamento.

Ao mesmo tempo, o peso das expectativas influencia esse comportamento. Frequentemente, o jovem evita conversar porque teme julgamentos ou sente dificuldade em traduzir emoções complexas em palavras claras.

Entre o isolamento e a necessidade de introspecção

Por outro lado, o contexto em que essa geração cresceu também impacta diretamente esse padrão de comportamento. Muitos jovens vivenciaram períodos de isolamento — seja físico, seja digital — o que reforçou hábitos mais introspectivos.

Nesse cenário, o ambiente online surge como alternativa. Em vez de se expressarem em casa, eles buscam acolhimento em redes sociais, fóruns ou até em registros pessoais, como diários digitais. Assim, o silêncio doméstico não significa falta de expressão, mas mudança de canal.

Ainda assim, é essencial diferenciar dois pontos:

Distanciamento afetivo: quando há quebra de vínculo e afastamento emocional

Introspecção saudável: quando o jovem apenas precisa de tempo para processar

Essa distinção é crucial. Afinal, interpretar mal o silêncio pode gerar exatamente o afastamento que os pais temem.

O que os pais podem fazer na prática

Diante desse cenário, a postura dos pais faz toda a diferença. Em vez de insistir em respostas imediatas, é mais eficaz adotar estratégias que respeitem o tempo do jovem.

Primeiramente, substitua o interrogatório pela validação. Frases simples, como “estou aqui quando quiser conversar”, demonstram apoio sem pressionar.

Além disso, pratique a presença silenciosa. Estar no mesmo ambiente, mesmo sem diálogo, reforça o vínculo e transmite segurança emocional.

Quando o jovem decidir falar, entre em ação com escuta ativa. Evite julgamentos, comparações ou minimizações. Em vez disso, acolha, escute e valide o sentimento apresentado.

Consequentemente, você cria um ambiente onde o silêncio deixa de ser uma barreira e passa a ser uma etapa natural da comunicação.

Por que entender esse comportamento é tão importante?

Ignorar ou interpretar de forma equivocada o silêncio pode gerar conflitos desnecessários. Por outro lado, quando os pais compreendem esse comportamento, fortalecem a confiança e abrem espaço para diálogos mais profundos no futuro.

Além disso, essa compreensão contribui para o desenvolvimento emocional do jovem. Ele passa a se sentir respeitado, o que aumenta as chances de buscar apoio quando realmente precisar.

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