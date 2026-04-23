Márcio Corrêa anuncia pacote de intervenções na rotatória do Daia e melhorias na pavimentação de Anápolis

Mudanças na rótula do Anel Viário foram anunciadas após aumento de acidentes no local neste mês de abril

Ícaro Gonçalves - 23 de abril de 2026

Prefeito Márcio Corrêa em entrevista (Imagens: Captura de tela/Portal 6)

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), anunciou nesta quinta-feira (23) um pacote de intervenções necessárias para a alterar a infraestrutura da rotatória do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

As mudanças foram anunciadas diante do aumento de acidentes no local neste mês de abril, com pelo menos quatro casos registrados.

Márcio defendeu que a configuração atual da rotatória é deficiente e prejudica a trafegabilidade de veículos pesados.

“No meu ponto de vista, a rotatória está muito fechada. Já estamos tratando com a Goinfra para alterar essa infraestrutura. É uma coisa mínima: abrir um pouco a rotatória para garantir a segurança”, afirmou o prefeito.

Antes da reforma estrutural, a prefeitura deve instalar medidas paliativas. De imediato, serão implantados redutores de velocidade e nova sinalização horizontal para forçar a redução do fluxo antes da entrada na rotatória.

Recapeamento do asfalto

Ainda na coletiva de imprensa, Márcio falou sobre os investimentos da prefeitura na pavimentação urbana.

Segundo o prefeito, o Executivo municipal injetou bilhões de reais em asfalto na gestão passada, mas sem o planejamento necessário na parte de drenagem e saneamento, o que resultou em vias precárias em pouco tempo.

“Não podemos ser irresponsáveis. O que dá longevidade ao pavimento é a drenagem, com o correto escoamento da água. Onde não tem, a gente precisa primeiro fazer a drenagem. Mas essas obras, nós temos dificuldades de fazer elas no período chuvoso. Agora, onde não precisa de drenagem, já será feito o pavimento”, explicou.

O prefeito garantiu que bairros como Bom Sucesso, Frei Eustáquio, Novo Paraíso, Primavera, entre outros, receberão pavimentação completa. O trabalho, porém, seguirá o rito técnico de primeiro instalar o escoamento de águas pluviais.

Márcio reforçou que a viabilização das obras de infraestrutura asfáltica passará pela articulação com o governo estadual. Segundo o prefeito, o Estado liberou um aporte de R$ 10 milhões que será destinado especificamente ao recapeamento de vias críticas em Anápolis.

O objetivo, segundo o prefeito, não é apenas seguir com as operações de tapa-buraco, mas promover uma renovação asfáltica completa em ruas principais e rotas de transporte coletivo.

“Tem ruas que não adianta tapar-buraco. Fazemos por que é preciso melhor o dia-a-dia- do cidadão. Mas praticamente toda a cidade precisa ser recapeada. Temos conhecimento disso e entraremos com o trabalho”, finalizou.

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