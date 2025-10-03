Márcio Corrêa firma parceria com Governo de Goiás e garante R$ 10 milhões em asfalto novo em ruas e avenidas

Obras beneficiarão quase 20 bairros diretamente e já têm previsão de data para começar

Natália Sezil - 03 de outubro de 2025

Prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL) firmou parceria com o Governo de Goiás e garantiu R$ 10 milhões em recapeamento de ruas e avenidas da cidade.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (03), durante visita de Pedro Sales, presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra).

Sales esteve na cidade para assinar uma nova ordem de serviço e vistoriar obras em andamento. Ele aproveitou a oportunidade para detalhar comentários sobre o Aeroporto de Cargas, o Anel Viário do Daia, e também algumas pontes.

O presidente da Goinfra afirmou que vê na figura de Márcio Corrêa “a esperança de dias melhores” para Anápolis e disse que este dia “fez justiça à cidade”, devido à execução de um programa que começou em 2021.

Sales contou que o plano que tinha era de entregar o investimento de R$ 10 milhões em recapeamento após a finalização do Anel Viário – o que ainda não ocorreu, mas já tem previsão para acontecer.

Segundo Márcio, o recapeamento pode começar neste sábado (04). Questionado pelo Portal 6 se as obras terminam antes do período chuvoso, o gestor municipal respondeu que não é possível prever e que, se for necessário, será um processo contínuo.

Sales vê no investimento estadual a chance de redirecionar valores do Município. “Através dos recursos estaduais que são colocados nessa ponte, recapeamento, investimentos na zona rural, tem ali uma condição fiscal de aumentar uma vaga em creche, a amplitude de cirurgias eletivas, e os serviços públicos básicos para a população de Anápolis”, disse.

Veja os bairros que serão beneficiados

A lista mencionada pelo presidente da Goinfra aponta que as obras beneficiarão diretamente 17 setores. São eles:

Vila Esperança, Parque das Primaveras, Setor Sul Jamil Miguel, Residencial Morumbi, Portal do Cerrado, Jardim dos Ipês, Vila Norte, Cidade Universitária, Jardim das Américas, Jardim Alexandrina, Vila Harmonia, Jardim Progresso, Parque Iracema, Bairro de Lourdes, Vila Sul, Summerville e Filostro Machado.

